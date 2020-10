PR: Single Casks und eine Neuauflage in Cask Strength von GlenAllachie bei Kirsch Import

Die Vorweihnachtszeit oder ein Weihnachtsfest ohne einen schönen Whisky als Begleitung? Für viele Whiskyfreunde einfach nicht wirklich vorstellbar. Von Kirsch Import gibt es jetzt einige interessante Neuheiten aus der Speyside-Brennerei GlenAllachie, die dem weihnachtlichen Beuteschema recht gut entsprechen könnten: Eine Neuauflage des GlenAllachie 10yo in Fassstärke – und sechs Einzelfassabfüllungen, eine davon exklusiv für Deutschland, die sich als Geschenk an sich selbst ebenso eignen wie an gute Whiskyfreunde.

Alles dazu in der nachfolgenden Presseinfo, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

GlenAllachie stiftet Vorfreude auf wertvolle Whisky-Geschenke: Starke Single Casks und eine Neuauflage in Cask Strength

Fassstarkes Comeback: Neues Release des GlenAllachie 10 y. o. Cask Strength

Der GlenAllachie 10 y. o. Cask Strength ist der „junge Wilde“ aus der Core Range der Speyside-Brennerei. Seit Veröffentlichung des ersten Batches 2017 hat die Abfüllung mit mehr Volumenprozenten viele Fans in der Whiskywelt gewonnen. Diese dürfen sich nun auf ein neues Release des hoch aromatischen Single Malts freuen.



Nachdem Batch 3 bei den World Whiskies Awards 2020 als bester Speyside Single Malt ausgezeichnet wurde, hat das Brennerei-Team um Whisky-Koryphäe Billy Walker die Messlatte für Batch 4 wieder hoch gelegt. 56,1% vol. stark ist die vierte Abfüllung. Gereift in einer Kombination aus PX- und Oloroso-Sherry-Puncheons zusammen mit einer kleinen Menge Virgin Oak erreicht der mahagonifarbene Whisky das perfekte Gleichgewicht von Frucht, dunkler Schokolade und Gewürzen, umrahmt von der klassischen GlenAllachie-Süße.

GlenAllachie 10 y. o. Cask Strength

Speyside Single Malt Scotch Whisky



10 Jahre

Fass-Typ: PX- und Oloroso-Sherry-Puncheons, Virgin Oak Casks

56,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Zartbitterschokolade, Vanilleschoten und Melassesirup, mit intensiven Noten von Orangenschalen und Zimt.



Gaumen: Rosinen, Melassesirup, Zartbitterschokolade, Schichten von Heidehonig, Zimt und Orangenschale,

Schätze aus dem Einzelfass für Whisky-Sammler: Limitierte Single Casks von GlenAllachie

Sie sind maximal individuell und zeigen doch die gesamte Bandbreite einer einzelnen Brennerei: Single Cask Whiskys sind unbestritten etwas Besonderes und wissen selbst gestandene Fans einer Destillerie immer wieder zu überraschen. Dank eines rund 50.000 Fässer fassenden Portfolios, cleveren Fassmanagements und dem Talent eines Billy Walker gelingt das GlenAllachie auch mit der neuen Reihe an Einzelfassabfüllungen.



Die fünf Single Casks für den europäischen Markt sind limitierte Kostbarkeiten. Dem entspricht auch die edle Geschenkverpackung: Außen mit Gold geprägt und von Hand nummeriert sind die wertigen, stabilen Boxen innen mit weichem Samt ausgelegt. Darin schmiegt sich nun unter anderem ein stolze 31 Jahre alter GlenAllachie in intensiv dunklem Mahagoniton, der nach der langen Zeit im kleineren PX-Sherry-Hogshead verstärkt Aromen entwickeln konnte. Die limitierte Abfüllung umfasst nur 339 Flaschen.

1990 wurde die nächste Abfüllung destilliert und reifte in einem aus den Appalachen stammenden Virgin Oak Barrel, das 18 Monate lang luftgetrocknet und auf mittlerem Niveau getoastet wurde, bevor man es etwa 35 Sekunden lang auf Level 3 ausbrannte. Klingt nach viel süßer Vanille und spannender Würze? Das Versprechen hält der 30-Jährige. Mit seinen geschmacksintensiven 54,8% vol. liegt er wie alle neuen Einzelfasswhiskys über 50 Volumenprozenten.



Die dritte Reihe an Single Casks von GlenAllchie komplettieren drei herrlich dunkle Vintage-Schätze aus den 2000er Jahren. Gereift in PX- und Oloroso-Puncheons spiegeln sie die volle Aromenvielfalt, zu der GlenAllachie in der Lage ist. Wer bis jetzt noch nicht an Weihnachtsgeschenke gedacht hat, tut es spätestens mit dem Single Cask von 2004: In tiefem Mahagoni und verführerischen Noten von dunkler Schokolade und würzig-süßem Weihnachtskuchen holt der Single Malt alles aus dem Sherry-Fass raus.

Gewürze, Frucht und Kakao gehen auch im 2005 bei GlenAllachie destillierten Einzelfass eine köstliche Liaison ein. Der Single Malt reifte 14 Jahre lang in einem mit Oloroso vorbelegten Puncheon. Der Sherry besitzt einen nussigen, etwas trockeneren Charakter und eine ledrige, holzige Würze. Für das Single Cask aus dem Jahr 2006 fiel die Wahl auf ein Ruby Port Pipe. Wie der Name nahelegt, verleiht das mit dem lebhafte Ruby-Portwein vorbelegt Fass dem Whisky rötliche Farbnuancen. Dazu gesellen sich süße Gewürze, Heidehonig und Orangenaromen.



Exklusiv für Kirsch Import und damit den deutschen Markt hat GlenAllachie zudem ein in 2009 befülltes Pedro-Ximénez-Puncheon abgefüllt. Der Speyside Single Malt mit der Farbe von Mahagoniholz reifte 11 Jahre in dem Fass, das mit dem sinnlichen Dessertwein vorbelegt war. Mit der Süße von Schokolade, Sirup und Honig, der Frische von Südfrüchten sowie warmen Gewürzen versammelt das Single Cask die besten Eigenschaften aus dem Sherry-getränkten Holz in sich.

Pedro Ximénez Puncheon 2009/2020

GlenAllachie Single Casks

Exclusively bottled for Kirsch Import, Germany



11 Jahre

Dest. 15/01/2009

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Pedro Ximénez Puncheon

Fassnr. 5708

681 Flaschen

56,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Tasting Notes:



Nase: Wellen von dunkler Schokolade, Kochbananen und Sultaninen, gefolgt von Ananas und Muskat.



Gaumen: Eine Fusion aus dunkler Schokolade, Sirup, Heidehonig, Sultaninen, Ananas, Orangenschale und Zimt.

Pedro Ximénez Hogshead 1989/2020

GlenAllachie Single Casks



31 Jahre

Dest. 07/07/1989

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Pedro Ximénez Hogshead

Fassnr. 6117

339 Flaschen

50,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Mokka, Heidehonig, Ananas, Melassesirup und Eukalyptus.



Gaumen: Wellen von dunkler Schokolade, Mokka und Trockenfrüchten, verschmolzen mit Ananas, Orangenschale und Ingwer.

Virgin Oak Barrel 1990/2020

GlenAllachie Single Casks



30 Jahre

Dest. 23/02/1990

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Virgin Oak Barrel

Fassnr. 3593

274 Flaschen

54,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Butterscotch, Toffee, Grapefruit, Orangenschale und Muskatnuss.



Gaumen: Wellen von Heidehonig, Butterscotch, Ananas und Mokka, mit Grapefruit, Orangenschale und Zimt.

Pedro Ximénez Puncheon 2004/2020

GlenAllachie Single Casks



16 Jahre

Dest. 19/04/2004

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Pedro Ximénez Puncheon

Fassnr. 4457

702 Flaschen

56,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Wellen von Rosinen, Kochbananen, Melassesirup, Mokka, Zimt und Orangenschale.



Gaumen: Eine Fusion aus dunkler Schokolade, Mokka und Weihnachtskuchen, mit Orangenschale, Sirup und Zimt.

Oloroso Puncheon 2005/2020

GlenAllachie Single Casks



14 Jahre

Dest. 08/12/2005

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Oloroso Puncheon

Fassnr. 4561

686 Flaschen

57,7% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt



Tasting Notes:



Nase: Reichhaltige Noten von Rosinen mit Heidehonig, Kochbananen, Mokka und Orangenschale.



Gaumen: Zimt, Ingwer, Melassesirup, Rosinen und Zartbitterschokolade, gefolgt von Orangenschale und Pampelmuse.

Ruby Port Pipe 2006/2020

GlenAllachie Single Casks



14 Jahre

Dest. 03/03/2006

Abgef. 07/2020

Fass-Typ: Ruby Port Pipe

Fassnr. 1845

494 Flaschen

60,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Honig und süße Gewürze, mit sanften Noten von Mokka und Orangenzesten.



Gaumen: Heidehonig, Karamellbonbon und Pflaumen verbinden sich mit Mokka, Zimt, Muskat und Orangenzesten