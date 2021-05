PR: Rauer Luxus – Talisker präsentiert 43yr old Xpedition Oak

Jetzt ist der neue Talisker 43yo Xpedition Oak auch für Deutschland offiziell angekündigt (über die Vorstellung der neuen, bislang ältesten Abfüllung von Talisker in UK haben wir bereits im April berichtet): Zum World Whisky Day wird diese Abfüllung auch bei uns erscheinen. Die Exklusivität dieses Malts aus der Brennerei auf der Insel Skye hat ihren Preis: zwischen 3.699,00 € bis 4.017,54 € wird er (wohl je nach Land) kosten.

EIN TRANSATLANTISCHES ABENTEUER ZUM WORLD WHISKY DAY MIT TALISKER 43YR OLD XPEDITION OAK

Zum internationalen Whisky-Day präsentiert Talisker seinen bis heute feinsten Ausdruck exquisiter Whiskykunst – den Talisker 43yr Xpedition Oak. Er ist einer dieser seltenen Naturschätze, der eine Geschichte von zerklüfteten Küsten und wilden Stürmen bis hin zu wärmenden Sonnenstrahlen und wolkenlosem Himmel erzählt. Nach einer Reifezeit von über 4 Jahrzehnten wurde der Talisker 43yr Xpedition Oak schließlich in Fässern verfeinert, deren Dauben die rauen Elemente des Atlantiks durchquerten. Ein völlig neues Abenteuer – ein von der Natur geformter Whisky.

DER RUF DER WILDNIS, SICH WIEDER MIT DER NATUR ZU VERBINDEN

Kraftvolle Elemente treffen auf unverfälschte Schönheit, um einen Whisky zu kreieren, der so wild, so roh und doch so raffiniert ist: Talisker ist bis heute feinster Ausdruck von Made by the Sea. Er wurde geboren, um die Whiskyherstellung mit einer Kollektion von seltenen gereiften Single Malt Scotchs zu feiern, die von den natürlichen Elementen geformt wurden – fertiggestellt in Fässern, die in einer Reise durch die Wildnis beansprucht wurden, um einen wirklich exquisiten und einzigartigen Whisky zu offenbaren. Denn die Talisker Dauben begleiteten den bekannten Einhandsegler James Aiken, als er im Alleingang den Winden der Herausforderer vor ihm folgte und sich der Strecke des wichtigsten Ereignisses im Hochseesegeln stellte: der Talisker Whisky Atlantic Challenge, bei dem die Abenteurer über mehr als 3.000 Meilen auf ungezähmter See von La Gomera nach Antigua zurücklegen. Jede der limitierten 1.830 Flaschen Talisker 43yr Xpedition Oak wurde in 10 dieser vom rauen Atlantik gezeichneten Fässern veredelt und mit einem Bruchstück der Original-Dauben versehen.

DER INBEGRIFF VON RAUEM LUXUS

49.7 % Vol.

3.699,00 € bis 4.017,54 €

Der Talisker 43yr Xpedition Oak schimmert in tiefem, klarem Bernstein und präsentiert eine ausgezeichnete Perlenbildung. Insgesamt leicht würzig, mit einer fruchtigen Kopfnote von gepresstem Apfel und einem weichen, aromatischen Hauch von Wachs. Unter diesen Düften liegen faszinierende, reichhaltige Aromaschichten; Noten von Leinen und lackiertem Holz vermischen sich mit maritimen Nuancen von Seeluft und warmen Sand. Eine glatte Textur und ein lebendiger, saftiger Start leiten eine süße, reiche Intensität ein, mit einem frischen, ausgleichenden Spritzer von Ozeansalz. Im Finish wunderbar lang, mit einer beträchtlichen süßen Chili-Pfeffer-Wärme, die den ganzen Gaumen durchdringt. Insgesamt fesselnd, kaskadiert er mit weichem, reichem Geschmack. Eine einmalige Chance, einen wirklich wilden Whisky zu erleben – ein transatlantisches Abenteuer zum Anfassen und Genießen.

Über Talisker

Talisker wurde im Jahr 1830 herausgebracht als die Destillerie in Schottland gegründet wurde. Charakterstark und unverwechselbar wird Talisker ungewöhnlich kräftig mit 45,8 % abgefüllt. Talisker gehört zu den meist-ausgezeichneten Single Malt Scotch Whiskys der Welt und ist der einzige Single Malt Scotch Whisky, der seit 1830 am Meer auf Skye destilliert wird, sodass sein Elementarstil die maritime Umgebung widerspiegelt. Talisker ist stolz, die Talisker Whisky Atlantic Challenge zu unterstützen, eine waghalsige Regatta über 3.000 Meilen. Das bekannteste Produkt der Marke ist Talisker 10 Years Old – in der Nase besticht er mit beißendem Torf und Meeressalzaromen, während sich im Abgang eine angenehme Wärme entwickelt, die durch eine rauchige Süße mit Malzaromen geprägt ist. Talisker bietet aber auch darüber hinaus für andere Geschmäcker und Stile eine große Vielfalt.

Über Diageo

Diageo ist einer der weltweit führenden Anbieter von Premium-Spirituosen, Bieren und Mixgetränken. Das herausragende Portfolio beinhaltet Marken wie Johnnie Walker, Smirnoff, Cîroc Vodka, Ketel One Vodka, Captain Morgan, Baileys, Don Julio und Tanqueray.