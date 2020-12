PR: Spitzenawards für Glenfiddich bei der diesjährigen International Wine & Spirits Competition

Die Destillerie Glenfiddich freut sich über eine Anzahl von Auszeichnungen bei der IWSC in diesem November – so wurde man für die Malts, aber auch als Unternehmen, nämlich in Form des Mutterkonzerns William Grant & Sons prämiert. Insgesamt 19 Preise sind es 2020 geworden, und was man dazu bei Glenfiddich zu sagen hat, im Speziellen Master Blender Brian Kinsman, können Sie untenstehend in der deutschsprachigen Pressemitteilung nachlesen:

GLENFIDDICH, DER MEISTAUSGEZEICHNETE SINGLE MALT WHISKY WELTWEIT, GEWINNT ZUM WIEDERHOLTEN MALE SPITZENAWARDS BEI DER DIESJÄHRIGEN INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION

William Grant & Sons gewinnt Scotch Whisky Producer of the Year Award

Glenfiddich, der meistausgezeichnete Single Malt Whisky weltweit, wurde bei der diesjährigen 2020 International Wine & Spirits Competition (IWSC) durch eine Reihe von Kategorien mit zahlreichen Awards geehrt. Die IWSC, die in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum feiert, lenkt international die Aufmerksamkeit auf herausragende Produkte und setzt damit weltweite Qualitätsstandards.

Zu den Auszeichnungen gehören:

Single Malt Scotch Whisky Trophy – 26 Years and Over für den Glenfiddich 40 Year Old

für den Glenfiddich 40 Year Old Gold Outstanding für den Glenfiddich Finest Solera

für den Glenfiddich Finest Solera Gold für den Glenfiddich Vino Formosa Cask Finish 1992 und den Glenfiddich 21 YO.

Insgesamt verlieh die Jury 19 Awards an Glenfiddich dieses Jahr – eine Anerkennung des innovativen und breit aufgestellten Whisky-Portfolios.

William Grant & Sons gewann darüber hinaus den Award für den Scotch Producer of the Year 2020, nachdem das Familienunternehmen bereits im letzten Jahr den Award als Outstanding Spirits Producer of the Year erhielt.

Brian Kinsman, Master Blender bei William Grant & Sons, kommentierte die Auszeichnungen:

„Dieses Maß der Anerkennung durch die IWSC ist eine außerordentliche Ehre, aber vor allem ist es eine Anerkennung unserer kontinuierlichen Teamleistung, die uns in dieser beispiellosen Zeit besonders viel bedeutet und uns Kraft gibt. Dieser Erfolg ist auch eine Auszeichnung für das Engagement und die Innovationskraft unseres gesamten globalen Teams. Wir werden weiterhin alles dafür tun, für Menschen auf der ganzen Welt den besten Whisky Schottlands zu brennen.“

Der Wettbewerb folgt einem strengen Bewertungsprozedere durch über 250 internationale Wein- und Spirituosenexperten, die über sechs Monate die eingereichten Produkte beurteilen.

Die IWSC geht nun in ihr 51. Jahr. Ihre Aufgabe bestand von Anfang an darin, Exzellenz zu würdigen und sowohl Händlern als auch Verbrauchern eine Orientierung zu geben. Bewerber aus über 90 Ländern lassen ihre Produkte in ihren jeweiligen Kategorien beurteilen. Mit mehr als einem halben Jahrhundert Tradition gehören die Auszeichnungen der IWSC Competition zu den höchsten der Industrie.

Glenfiddich wurde 2020 auch im Rahmen der International Spirits Challenge ausgezeichnet und gewann unter anderem Double Gold Awards für Glenfiddich 30 Year Old, Glenfiddich 21 Year Old und Glenfiddich 15 Year Old.