PR: Starward Whisky bringt seine Coonawarra Edition exklusiv für den österreichischen Markt heraus!

Österreich kommt dank des Importeurs Vienna Distribution in den Genuss einer eigenen und exklusiven Einzelfassabfüllung der australischen Starward Distillery: Der Starward Coonawarra Edition stammt aus einem 200l-Rotweinfass aus französischer Weißeiche und wurde im September 2016 destilliert, bevor er im Februar 2021 mit 57,2% vol. in Fassstärke in insgesamt 240 Flaschen gefüllt wurde.

Hier die Pressemitteilung zum Starward Coonawarra Edition, der über den österreichischen Fachhandel zu beziehen ist:

Starward Whisky bringt seine Coonawarra Edition exklusiv für den österreichischen Markt heraus!

Kurz vor Beginn der Sommerferien freut sich der Exklusivimporteur für Starward in Österreich, die Vienna Distribution GmbH, über die Veröffentlichung von 240 exklusiven Flaschen. „Es setzt einen weiteren Meilenstein beim Aufbau der Marke im Inland“, sagt Frau Kitsati, Geschäftsführerin von Vienna Distribution.

Coonawarra bezieht sich auf die australische Weinregion, aus der die Fässer stammen. Der Whisky wurde vollständig in Weinfässern aus französischer Eiche gereift und das Gesamtergebnis beträgt 240 Flaschen. Die Fässer sind leicht verkohlt und beim Abfüllen oft mit Wein benetzt, was dem Whisky einen kräftigen und fruchtigen Geschmack verleiht. Die Tasting notes bestehen aus kandierten Früchten, roten Beeren und Toffee. 2016 eingefüllt in Fässer, 2021 abgefüllt in Flaschen – mit 57,2% in Fassstärke. Einzelhandelspreis liegt bei rund 85 EURO.

„Da viele Brennereien versuchen Scotch zu imitieren, arbeiten die Australier an Innovationen, um etwas Unverwechselbares zu erschaffen. Aber wie macht man einen Whisky, der eindeutig australisch ist? Fokus auf Geschmack. Hinterfrage alles außer deiner Intuition. Nimm dich selbst nicht zu ernst. Und nutze die Umgebung, die Du kennst“,

sagt Frau Kitsati.

Der geschmacksintensive Prozess ist genauso inspiriert vom Brauen und der Weinherstellung wie von der traditionellen Destillation. Aus diesem Grund fermentiert Starward die gemälzte Gerste mit Craft Brewers’ Hefe, um unserem Whisky seinen tropischen Fruchtcharakter zu verleihen.

„Starward ist in der Lage, alle unsere Zutaten aus nur einer Tagesfahrt entfernt zu beziehen. Aus diesem Grund spricht dieser moderne Whisky wie nur wenige auf der Welt für den Ort, an dem er hergestellt wird. Ich glaube, er wird in der Minute ausverkauft sein, in der unsere Kunden ihn bekommen, da dies ein Muss ist, den jeder Kenner in seiner Hausbar haben muss“,

sagt Frau Kitsati.