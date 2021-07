TTB-Neuheit: Singleton of Glen Ord 39yo

Einen neuen Singleton of Glen Ord 39yo haben wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefinden – er wird in Fassstärke abgefüllt werden, und zwar mit 46,9% vol. Alkoholstärke. Es ist der erste Singleton of Glen Ord in diesem Alter

Die Etiketten geben auch einen Hinweis darauf, wie diese (wohl eher hochpreisige) Abfüllung schmecken wird: saftige Brombeeren mit Muscovado-Streusel verheißt man uns auf der Flasche.

Wann die Abfüllung erscheinen wird, und ob es sie auf dem europäischen Markt auch geben wird, das können wir noch nicht sagen, aber das Artwork zum Singleton of Glen Ord 39yo, das können wir Ihnen schon jetzt zeigen:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.