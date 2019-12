Etwas über zwei Monate dauert es noch, dann öffnet THE VILLAGE in Nürnberg wieder ihre Pforten. Vom 29. Februar bis 1. März gibt es jede Menge interessante Whiskys zu entdecken.

Was genau Whiskyfreunde bei THE VILLAGE erwartet, können Sie in der folgenden Presseaussendung nachlesen:

Willkommen in der Welt des Whisk(e)ys: THE VILLAGE in Nürnberg

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE lädt am 29. Februar und 1. März 2020 auf Entdeckungsreise ein: Sowohl regionale und internationale Brenner als auch Importeure und Händler aus ganz Europa, Nordamerika und Asien präsentieren ihre Whisk(e)ys in Nürnberg. Special Guest sind in diesem Jahr die USA. Parallel findet die R(h)um-Messe Nürnberg PUEBLO DEL RON statt.

Nürnberg – Whisk(e)y gilt in Schottland, Irland und den USA als Nationalgetränk aber auch in Japan, Indien, Deutschland oder Island werden herausragende Whisk(e)ys hergestellt. Bei der Whisk(e)y-Messe Nürnberg werden rund 2.500 Whisk(e)ys aus der ganzen Welt präsentiert. Rund 90 Importeure und Händler informieren zu den angebotenen Spirituosen und geben einen Überblick zu den verschiedenen Nuancen und Aromen. Für Orientierung in der weiten Welt des Whisk(e)ys sorgen auch die Basic Seminare im Messe-Cottage vom Highland Circle, dem ältesten Whisky-Club Deutschlands. Dabei werden zum Beispiel verschiedene Reifungen in Sherry-Fässern vorgestellt, zur sensorischen Whisk(e)yreise durch Schottland eingeladen oder über Torf- und Raucharomen im Whisk(e)y informiert.

Die Master Classes für Kenner und Liebhaber

An den beiden Messetagen haben die Besucher die Möglichkeit, die exklusiven Master Classes zu besuchen: Experten, Importeure und Markenbotschafter präsentieren darin ihre Besonderheiten, informieren zur Herstellung und laden zur Verkostung. Die Tickets für die Master Classes sind limitiert und bereits im Vorfeld online unter www.whiskey-messe.de erhältlich.

Ein besonderes Highlight ist die Master Class „Jim McEwan and Friends“ am Sonntag, 1. März 2020. Jim McEwan ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Szene und war Master Distiller bei Bruichladdich. In der zweistündigen Master Class werden sechs Köstlichkeiten direkt von ihren „Machern“ vorgestellt und zum Verkosten ausgeschenkt. Neben Jim McEwan mit Octomore – The Cask Whisperer sind unter anderen Kenny Macdonald mit Chieftains Village Edition 2020 und Ben Curtis mit The Single Cask Blair Athol German Edition 2020 dabei.

Exklusive Abfüllungen und Raritäten

Im breiten Angebot bei der Whisk(e)y-Messe Nürnberg gibt es zahlreiche Spezialabfüllungen und Raritäten zu entdecken. Die THE VILLAGE Limited Edition 2020 ist ein 11-jähriger SpeysideWhisky aus dem Sherrybutt. Die 862 Flaschen wurden im Breitengrad von Nürnberg mit 49,47% Vol. abgefüllt. Darüber hinaus präsentieren bei THE VILLAGE auch junge Brennereien ihre New Makes und zeigen damit, auf was sich die Whisk(e)y-Szene in den nächsten Jahren freuen kann. New Makes sind die noch farblosen Destillate, die erst durch die Reifung zum Whisk(e)y werden.

Special Guest sind in diesem Jahr die USA: Der Bourbon Trail führt durch die Whisk(e)y-Vielfalt der USA und beim exklusiven THE VILLAGE-Pre-Opening gibt es die limitierten Nosing-Gläser mit USA-Branding. Nicht nur Whisk(e)y aus den USA, sondern auch ein wenig American Lifestyle sind in diesem Jahr in Halle 10.0 zu spüren: Ein American Football-Team kommt vorbei und es gibt „real American Food“ im Diner sowie Softdrinks und amerikanisches Bier. Darüber hinaus lassen sich auch die Rugby-Spieler des TSV 1846 Nürnberg die Whisk(e)y-Messe nicht entgehen und der Dartsportverein Finnigan´s Harp veranstaltet für die Messebesuche ein Darts-Turnier.

Bei THE VILLAGE wird Whisk(e)y zum Lifestyle: Irische Folk-Musik und entspannte Pub-Atmosphäre machen den Messebesuch zu einem Erlebnis: Original Tweed-Mode, Einrichtungsgegenstände, Kilte und Accessoires machen den Lifestyle komplett und wer Lust auf mehr hat, kann sich über Whisk(e)y-Reisen informieren. Zur kulinarischen Abrundung gibt es Fudge, Haggis, Baked Potatoes, Lachs, Whisk(e)y-Schinken, Whisk(e)y-Brötchen und Whisk(e)yPralinen.

R(h)um-Messe Nürnberg

Die PUEBLO DEL RON begleitet die Whisk(e)y-Messe und gibt Interessierten die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Geschmackswelten von Rum zu informieren. Die Experten stehen bei der Findung des passenden Getränks zur Seite und an der R(h)um-Bar gibt es karibische Cocktails und Urlaubs-Flair.

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg und die R(h)um-Messe Nürnberg finden am 29. Februar und 1. März 2020 parallel zur Freizeit Messe Nürnberg und der Aktivmesse inviva (beide 26. Februar bis 1. März) im Messezentrum Nürnberg statt. Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg und R(h)um-Messe Nürnberg ist ausnahmslos erst ab 18 Jahren gestattet. Das exklusive Pre-Opening am Vorabend der Whisk(e)y-Messe Nürnberg ist bereits ausverkauft. Weitere Informationen, Messe-Tickets für THE VILLAGE sowie Karten für die exklusiven Master Classes gibt es auf folgender Website: www.whiskey-messe.de