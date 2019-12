Winterzeit – Sherryfasszeit. Auch wenn wir diesen Spruch gerade eben erfunden haben, so hat er doch für viele Whiskygenießer eine gewisse Berechtigung: Die weihnachtlichen Noten von guten Whiskys aus dem Sherryfass wie zum Beispiel Rumtopf, Weihnachtskuchen und getrocknete Früchten und Rosinen passen einfach hervorragend zur kalten Jahreszeit.

Fünf neue Sherryabfüllungen von Signatory Vintage, über die uns der Importeur Kirsch Whisky in einem Schreiben informierte, können daher nicht zu einem besseren Zeitpunkt erscheinen. Wir stellen Sie Ihnen hier mit allen relevanten Daten vor. Die Preise erfahren Sie vom Händler Ihres Vertrauens:

Ballechin 2008/2019 – Sherry Cask

Signatory Vintage

11 Jahre

Dest. 13.08.2008

Abgef. 28.10.2019

Heavily Peated

Gereift in einem Sherryfass

Fassnr. 199

910 Flaschen

46,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2006/2019 – Sherry Cask

Signatory Vintage

13 Jahre

Dest. 26.06.2006

Abgef. 25.10.2019

Gereift in einem Sherryfass

Fassnr. 2131

731 Flaschen

46,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Rothes 1997/2019 – Sherry X-Mas Edition Batch 1

Signatory Vintage

22 Jahre

Dest. 11.04.1997

Abgef. 24.09.2019

Gereift in einem Refill Sherry Butt

Fassnr. 6371 (part)

268 Flaschen

58,8 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macduff 2008/2019 – Sherry Cask

Signatory Vintage

11 Jahre

Dest. 04.06.2008

Abgef. 24.10.2019

Gereift in einem Sherry Butt

Fassnr. 900347

526 Flaschen

63,0 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Unnamed Orkney 2006/2019 – Sherry Cask

Signatory Vintage

13 Jahre

Dest. 14.02.2006

Abgef. 24.10.2019

Gereift in einem Refill Sherry Butt

Fassnr. DRU 17/A65#14 (part)

328 Flaschen

65,2 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neu ist übrigens auch der Dingle Single Pot Still Release Batch #3, der in Bourbonfässern und Portfässern gereift ist. Auch er sollte in Kürze beim Händler Ihres Vetrauens erhältlich sein.

Dingle Single Pot Still Release Batch #3

Gereift in:

Bourbon Casks

Port Casks

46,5 % Vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert