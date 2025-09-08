Die Preussische Whiskydestillerie in der Uckermark hat einen markanten Meilenstein erreicht: Master Distillerin Cornelia Bohn füllte den ersten 12 Jahre lang gereiften Whisky aus ihrer Brennerei ab. Das Destillat aus einem Fass aus Spessarteiche wurde in Fassstärke abgefüllt und ergab etwa 300 Flaschen, die nun im Shop der Brennerei erhältlich ist.

Hier alle Infos zur Abfüllung, die uns Cornelia Bohn zur Verfügung gestellt hat:

Preussische Whiskydestillerie bringt ersten 12-jährigen „Preussen“

Die First Edition Limited Preussischer Whisky Organic Single Malt 12yo ist da!

Im April 2013 wurden mit dem gleichen Destillat insgesamt 5 Fässer befüllt, wobei seine anderen 4 Geschwister vor ein paar Jahren bereits als 5-jähriger Whisky abgefüllt wurden. In den Fässern befanden sich die Destillate, welche von Ende Januar bis Anfang April 2013 gebrannt wurden. Der Whisky wirkt schon farblich wie ein tiefes Amber, in der flachen Flasche sieht er jedoch mehr wie dunkler Bernstein aus. Während der Abfüllung hat ein starkes warmes Aroma von süßem Karamell und kandierten Trockenfrüchten den gesamten Raum erfüllt. Beim Verkosten hatte man das Gefühl, man falle in ein kuschliges weiches Bett 🙂

Das Fass Nr. 46 wurde am 01.09.2025 als erster 12-jährige „Preusse“ in Einzelfassabfüllung in Fassstärke von 55,7 Vol.% in Flaschen abgefüllt. Der von uns gespindelte Wert stimmte mit der Probedestillation des von der Destillerie beauftragten Labors überein. Er ist ungefärbt und nicht kühl gefiltert. Das Destillat wurde am 27. April 2013 in ein Spessarteichefass (neu) 225 l mit starker Toastung gefüllt. In den Verkauf kommen etwa nur 300 Flaschen, das Fass hatte einen angels share von über 25 %.

Die Flaschen zu 0,5l sind wieder handnummeriert und tragen die Unterschrift der Master Distillerin. Die Erstabfüllung unseres „Zwölfjährigen“ kostet pro Flasche zu 500 ml (incl. Umverpackung + Verkostungsglas) 150 € – sie ist unter anderem im Shop der Brennerei verfügbar.