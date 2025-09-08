Montag, 08. September 2025, 11:19:25
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Drei aus Glenallachie

Zwei Originalabfüllungen und eine von Signatory Vintage finden sich heute mit guten bis sehr guten Ergebnissen bei Serge im Glas

Glenallachie, unter der Leitung von Whiskylegende Billy Walker, ist nicht nur aber auch in Deutschland eine beliebte Brennerei – egal, ob die Abfüllungen direkt von ihr oder über unabhängige Bottler kommen. Und jeweils Abfüllungen aus beiden Routen findet sich heute bei Serge in der Verkostung – einmal der Glenallachie Sinteis Series Part 1 sowie ein Glenallachie, der von der Brennerei für Tiffany’s New York Bar and Whisky Lovers Hong Kong gebottelt wurde, und einmal eine Signatory-Abfüllung unter dem Label Symington’s Choice.

Die beiden letztgenannten Whiskys teilen sich in der Verkostung den (sehr gut bewerteten) ersten Platz:

AbfüllungPunkte

Glenallachie 2014/2025 ‘Sinteis Series Part 1’ (57.8%, OB, virgin Chinquapin oak & PX cask)84
Glenallachie 15 yo 2009/2025 (65.6% Signatory Vintage, Symington’s Choice, 1st fill oloroso, cask #900864, 570 bottles)87
Glenallachie 13 yo 2011/2025 (61.8%, OB for Tiffany’s New York Bar and Whisky Lovers Hong Kong, oloroso hogshead, cask #805001, 355 bottles)87 
Preussische Whiskydestillerie bringt ersten 12-jährigen „Preussen“

