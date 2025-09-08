Serge verkostet: Drei aus Glenallachie

Glenallachie, unter der Leitung von Whiskylegende Billy Walker, ist nicht nur aber auch in Deutschland eine beliebte Brennerei – egal, ob die Abfüllungen direkt von ihr oder über unabhängige Bottler kommen. Und jeweils Abfüllungen aus beiden Routen findet sich heute bei Serge in der Verkostung – einmal der Glenallachie Sinteis Series Part 1 sowie ein Glenallachie, der von der Brennerei für Tiffany’s New York Bar and Whisky Lovers Hong Kong gebottelt wurde, und einmal eine Signatory-Abfüllung unter dem Label Symington’s Choice.
Die beiden letztgenannten Whiskys teilen sich in der Verkostung den (sehr gut bewerteten) ersten Platz:
|Abfüllung
|Punkte
|Glenallachie 2014/2025 ‘Sinteis Series Part 1’ (57.8%, OB, virgin Chinquapin oak & PX cask)
|84
|Glenallachie 15 yo 2009/2025 (65.6% Signatory Vintage, Symington’s Choice, 1st fill oloroso, cask #900864, 570 bottles)
|87
|Glenallachie 13 yo 2011/2025 (61.8%, OB for Tiffany’s New York Bar and Whisky Lovers Hong Kong, oloroso hogshead, cask #805001, 355 bottles)
|87