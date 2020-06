Serge verkostet: Aberlour und Aberlour

Die Speyside-Brennerei Aberlour befindet sich im Besitz des französischen Konzerns Pernod Ricard. Und so ist es auch nicht besonders verwunderlich, dass die Whiskys dieser Destillerie auf dem französischen Markt sehr präsent sind und auch starke Verkaufszahlen aufweisen können. Ebenso wenig verwunderlich ist, dass diese starke Marktposition auch herausgefordert wird. Wie Serge Valentin in der Einleitung zu seinem heutigen Tasting erwähnt, scheint dies gerade in Frankreich zu geschehen.

Die Beliebtheit Aberlours in Frankreich liegt allerdings nicht ausschließlich am französischen Eigentümer. Auch dass sie zu den, nach Serge, schönsten Brennereien gehört, die besucht werden kann, wird nicht den Ausschlag gebenden Kaufimpuls beisteuern. Aberlour steht auch für sehr gute Whiskys. Der heutige Auftritt der beiden Singel Casks Abfüllungen auf Whiskyfun liefert eine weiteres Beispiel hierfür, wie Sie in unserer Kurzübersicht sehen dürfen: