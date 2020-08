Serge verkostet: Glen Grant im Doppelpack – OA vs. UA

Eine Originalabfüllung aus Portfolio der Brennerei gegen eine unabhängige Abfüllung des Whiskys von dort, so definiert sich das Pärchen in der Verkostung von Serge Valentin am heutigen Montag. Beides sind Whiskys der Speyside-Destillerie Glen Grant, wobei die Originalabfüllung ein nicht gerade billiger No Age Statement Whisky aus dem Global Travel Retail ist, und der unabhängige abgefüllte ein Cadenhead mit 23 Jahren. Und beide wissen zu gefallen.

Hier die Ergebnisse der Verkostung, was die Punkte anbelangt:

Glen Grant ‘Rothes Chronicles – Cask Haven’ (46%, OB, 1st fill bourbon and sherry, travel retail, +/-2019): 87 Punkte

Glen Grant-Glenlivet 23 yo 1992/2016 (53.1%, Cadenhead, Small Batch, bourbon, 414 bottles): 86 Punkte