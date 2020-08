PR: Whiskys der Rugen Distillery an der International Wine & Spirit Competition 2-fach ausgezeichnet

In der Schweiz, bei der Rugen Distillery, freut man sich über mehrere Auszeichnungen bei der International Wine & Spirit Competition (IWSC). Von den vier Medaillen gingen zwei an die Whiskys aus der Brennerei – mehr dazu in der Pressemitteilung, die wir gerne für Sie in den relevanten Teilen bringen:

Rugen Distillery an der International Wine & Spirit Competition 4-fach ausgezeichnet

Interlaken, 10. August 2020: Die Destillate der Rugen Distillery wurden von der International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2020 mit drei Silber- und einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Mit dabei auch der im Herbst 2019 neu lancierte Whisky «Rock Label».

«Für die Rugen Distillery ist es eine besondere Ehre und Aufmerksamkeit, auch dieses Jahr wieder in den Rängen zu sein. Dass der im Herbst 2019 neu lancierte Swiss Mountain Single Malt Whisky «Rock Label» ausgezeichnet wurde, freut uns besonders»,

beschreibt Remo Kobluk, Geschäftsführer der Rugenbräu AG.

Vielfalt ausgezeichnet – Neuheiten in Aussicht gestellt

«Die vier prämierten Destillate geben einen perfekten Überblick über die Vielfalt sowie das sorgfältige

Handwerk unserer Rugen Distillery», bestätigt Kobluk. Mit Silber prämiert wurde der Klassiker Swiss Mountain Single Malt Whisky «Classic», sowie der im Herbst 2019 lancierte Swiss Mountain Single Malt Whisky «Rock Label». Dieser Whisky wurde im «Swiss Wood Finish», einer finalen Reifung in ausgebrannten Fässern aus Schweizer Eiche, hergestellt und besticht durch seine besondere Aromatik. Auch im Bereich Whisky stellt die Rugen Distillery für Ende August 2020 mit der «Master Distiller Edition III» eine Neuheit in Aussicht.

International Wine & Spirit Competition (IWSC)

Die International Wine & Spirit Competition wurde 1969 vom Weinchemiker Anton Massel ins Leben gerufen, als er den «Club Oenologique» gründete. Das ursprüngliche Ziel des Wettbewerbs war, hervorragende Weine und Spirituosen aus aller Welt auszuzeichnen. Dieses Ziel gilt auch heute noch und soll die Anerkennung von hochwertigen Produkten fördern. Der Wettbewerb setzt einen internationalen Qualitätsstandard und ist in dieser Form einzigartig.