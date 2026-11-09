SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Strathmill als Duo

Die beiden aktuellen und unabhängig abgefüllten Malts der Brennerei in der Session erhalten eine sehr gute und eine noch bessere Bewertung

Wie das mit Geheimtipps so ist (wir übersetzen das verwendete ‚underdog‘ als einen solchen): So ausgezeichnet, ist es mit dem ‚Geheim‘ schon bald vorbei. Der so von Serge Valentin in seiner heutigen Session bezeichneten Stratmill Distillery und ihren Malts wäre dies zu gönnen. Die Brennerei mit dem raren Auftreten auf Whiskfun überzeugt auch heute wieder mit zwei unabhängigen Abfüllungen, die Ältere sogar sehr deutlich:

AbfüllungPunkte

Strathmill 14 yo 2011/2026 (54.3%, Single Cask Nation, 1st fill American oak oloroso hogshead, cask #192126, 224 bottles)84
Strathmill 38 yo 1988/2026 (44.9%, The Whisky Agency, hogshead)89 
By Ulysses.Hood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37546947

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