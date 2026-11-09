Teacher’s kündigt Single Malt Reihe an

Die Highland-Brennerei Ardmore wurde 1898 durch Adam Teacher gegründet. Für die Scotch Whisky Blends seines Familienunternehmens sollte die Destillerie eine konstante Versorgung mit Malt Whisky garantieren. Und dies erfüllt Ardmore auch noch heute. Ihr leicht getorfter Malt ist weiterhein Herzstück, oder auch Rückgrat, der Blended Scotch Whiskys von Teacher’s. Als Destillerie-Abfüllungen sind die Ardmore Single Malt aktuell als Legacy, Tradition und Port Wood Finish sowie dem travel retail exclusive Triple Wood erhältlich.

Für Indien, den Nahen Osten, Ost-Asien und Australien stellt sich Teacher’s mit ihrer Ardmore Distillery zukünftig neu auf. Und kündigt die Range eines Highland Single Malt Scotch Whiskys form the Ardmote Distillery an. Die drei Bottlings der Range tragen jeweils eine Altersangabe, und kommen mit 40 % Vol. in die Flaschen.

Teacher’s 12 Year Old Single Malt reifte in ehemaligen Bourbon-Fässern. Der Malt soll sich laut Hersteller durch ein klassisches Highland-Profil mit dezentem Rauch, ausgeglichen durch die Süße von Heidehonig und Eichenholznoten auszeichnen.

Teacher’s 15 Year Old Single Malt reifte ebenfalls in ehemaligen Bourbon-Fässern. Er ist beschrieben mit einer größeren Tiefe und Komplexität, wie mit einem milderen Rauch sowie ausgeprägteren Noten von Vanille und Karamell.

Teacher’s 18 Year Old Single Malt erhielt nach seiner Reifung in ehemaligen Bourbon-Fässern ein Finish in Oloroso-Sherry-Fässern. Eine volle Komplexität mit Noten von Pflaumen, Datteln, Toffee, Ingwer und aromatischem Rauch ist das Ergebnis dieser Lagerung.

Dr. Calum Fraser, Master Blender für Scotch und Irish Whisky bei Suntory Global Spirits, kommentiert die Einführung der Teacher’s Single Malts so:

Dr. Calum Fraser, Master Blender für Scotch und Irish Whisky bei Suntory Global Spirits, kommentiert die Einführung so:

“Teacher’s has always been defined by its unusually high proportion of malt, which gives our whiskies their rich, full-flavoured character. We have long experimented with varying malt levels and different cask types to mature the spirit, imparting depth and intensity. This single malt range allows drinkers to experience that character on its own, drawn directly from Ardmore, which has been at the heart of our blends for almost 130 years.”

Und Kirsteen Beeston, Senior Marketing Director für Scotch und Irish Whisky bei Suntory Global Spirits, ergänzt und stellt die Zielmärkte heraus:

“This may seem an unexpected move from a well-established blended whisky maker, but, in the true spirit of its founder, Teacher’s has always done things its own way. We know whisky fans are looking to expand their repertoire from blends to malts, and Teacher’s now offers both. Whisky enthusiasts in India show particularly strong loyalty to the brand, and it is also extremely popular among travellers in global travel retail. What better way to reward these fans than to offer them the new range first?”

Die neuen Single Malts von Teacher’s werden ab Januar 2027 zunächst im indischen Fachhandel sowie im internationalen Reiseeinzelhandel im Nahen Osten erhältlich sein. Anschließend folgen Markteinführungen in Singapur, China, Sri Lanka und Australien. Die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) sind mit £41, £58 beziehungsweise £78£ angegeben.