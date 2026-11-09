Sazerac plant 605 Millionen US-Dollar Investition

Der sich in Privatbesitz befindliche Spirituosenkonzern Sazerac plant eine Investition von 605 Millionen US-Dollar in die eigene Brennereien Buffalo Trace und kürzlich erworbene Garrard County Distillery. Bei der „Kentucky Economic Development Finance Authority“ wurden Unterlagen und Pläne für diese Vorhaben eingereicht.

Die Projekte umfassen Investitionen in die Destillationskapazität, Abfüllanlagen, Sicherheitsverbesserungen sowie Ausrüstung für die Fassherstellung. Ganz 557 Millionen US-Dollar entfallen dabei auf die Garrard County Distillery. Bereits mit der Übernahme gab Sazerac bekannt, in diese Brennerei weiter zu investieren und so ausbauen zu wollen (wir berichteten).

Auch in die Buffalo Trace Distillery wird das Unternehmen investieren. Zu den mit den Unterlagen eingereichten Plänen gehört ein Projekt bei der Brennerei in Frankfort im Wert von 29,4 Millionen US-Dollar. Dieser geplanten Investition ging bereits eine in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar voraus. Sazerac schloss sie 2025 nach einer zehnjährigen Phase der Renovierung und Erweiterung ab. Zudem baute Sazerac auch seine Lagerkapazitäten aus (wir berichteten). Auch abseits des Segments Whisk(e)y und damit etwas außerhalb unseres Fokus ist der Konzern aktiv. Ende September berichtete unter anderem Der Spiegel über ein Fusionsangebot an den niedersächsischen Spirituosen- und Getränkehersteller Berentzen.