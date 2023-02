Simpsons Malt erhält Baugenehmigung für Mälzerei bei Rothes

Eine „prinzipielle Baugenehmigung“ wurde für die geplante Mälzerei des privaten Unternehmens Simpsons Malt erteilt, das in der Nähe von Rothes eine Mälzerei auf neuestem Stand der Technik und mit einer jährlichen Kapazität von 85.000 Tonnen bauen möchte, die vornehmlich für Kunden in der Region Speyside arbeiten soll.

Neben der Mälzerei sind auch Lagermöglichkeiten für die Gerste geplant, die übrigens von lokalen Farmern stammen wird, die mit Simpson Malts Verträge haben. Die Mälzerei wird 40 Arbeitsplätze schaffen, wann genau sie in Betrieb gehen wird, ist dem Artikel auf The Spirits Business nicht zu entnehmen.

Ein Zitat von Tim McCreath, Managing Director von Simpsons Malt:

“Two and a half years since entering into the agreement to purchase the land at Greens of Rothes, we’re delighted that Moray Council have granted planning permission in principle for our proposed maltings in Rothes.

“Operating a maltings in the heart of Scotch whisky country will enable us to operate more efficiently and sustainably, while also assisting our end user customers in the area with their own sustainability objectives.”