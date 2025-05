Simpsons Malt beantragt Verschiebung der Frist für den Baubeginn ihrer neuen Mälzerei

Im Februar 2023 erhielt Simpsons Malt die Baugenehmigung für ihre neue Mälzerei in der Nähe von Rothes in der schottischen Speyside. Dort, in direkter Nähe zu einer großen Anzahl von Whisky-Brennereien, soll eine neue Anlage auf dem neuestem Stand der Technik und mit einer jährlichen Kapazität von 85.000 Tonnen entstehen (wir berichteten).

Diese Genehmigung läuft am 15. Februar 2026 aus, bis zu diesem Datum müsste der Bau beginnen. Simpsons Malt hat jetzt eine Verlängerung der Baugenehmigung bis zum 31. Dezember 2030 beantragt. Die Exporte der Branche seien um 3,7 Prozent zurückgegangen, da sie mit niedrigen Konsumausgaben, Steuererhöhungen und Regulierungen zu kämpfen habe. Und es sei „sehr wahrscheinlich“, dass die derzeit turbulenten globalen Handelsbedingungen für die Whisky-Industrie im nächsten Jahr weiter anhalten würden.

In einer Ausschusssitzung am morgigen Dienstag (27. Mai) wird über diesen Antrag entscheiden. Die Stadträte haben empfohlen, dieser Verlängerung zuzustimmen. In einem Sitzungsbericht erklärte ein Beamter des Moray Council, die Unterstützung der Erweiterung würde der Whisky-Industrie in einer schwierigen Zeit zugutekommen. In dem Dokument heißt es weiter: