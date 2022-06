SLYRS: Die streng limitierte „Distiller’s Choice“ Edition kommt

Wie die Destillerie SLYRS soeben bekanntgibt, wird am 25. Juni die streng limitierte „SLYRS Distiller’s Choice“ erscheinen – und zwar exklusiv im Onlineshop von SLYRS. Sie ist Special zum Tag des deutschen Whiskys und wurde nach drei Jahren in einem Fass aus amerikanischer Weißeiche über 4 Jahre in einem Fass, das zuvor Pineau des Charentes enthielt, gefinisht.

Mehr über die SLYRS Distiller’s Choice hier:

Die streng limitierte „Distiller’s Choice“ Edition kommt

Ab 25. Juni exklusiv und nur im SLYRS Online Shop

SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Pineau des Charentes Finish 57,6 % vol. 0,7l

Special zum Tag des deutschen Whiskys

Der 25. Juni ist der Tag des deutschen Whiskys. Um diesen Tag gebührend zu feiern, haben SLYRS Master Distiller Hans Kemenater und sein Team ein ganz besonderes Fass aus unserer Fasshalle ausgewählt. Dementsprechend trägt diese streng limitierte Sonderabfüllung den Titel Distiller’s Choice: SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Pineau des Charentes Finish 57,6 % vol.

Ein ganz besonderer Whisky

Nach der schonenden Destillation im Jahr 2015 reifte unser SLYRS Single Malt Whisky 3 Jahre in einem Fass aus neuer amerikanischer Weißeiche. Anschließend erhielt er über 4 Jahre sein Finish in einem Fass, das zuvor Pineau des Charentes enthielt. In Fassstärke abgefüllt, vereint der SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Pineau des Charentes Finish die SLYRS DNA mit der einzigartigen Aromatik des Pineau des Charentes auf beeindruckende Art und Weise.

Distiller’s Choice – streng limitiert

Den SLYRS Single Malt Whisky Single Cask Pineau des Charentes Finish gibt es streng limitiert auf 308 Flaschen als einmalige Sonderabfüllung zum Tag des Deutschen Whiskys am 25. Juni.

Bestellt werden kann die Distiller’s Choice Sonderabfüllung ab 25. Juni, 09.00 Uhr ausschließlich im SLYRS Online Shop. Vorbestellungen oder Bestellungen per Email sind nicht möglich. Nur solange der Vorrat reicht.

TASTING NOTE

Farbe: Strahlendes Goldgelb

Geruch: Frisch und kräutrig wie die Wanderung durch eine blühende Bergwiese, Noten von reifen Früchten, Caramel und Eichenholz.

Geschmack: Geschmacksfeuerwerk aus Trauben, Mandeln und reifen Aprikosen, fruchtige Säure, leicht salzig

Nachklang: Pfeffrig, leicht trocken, vollmundig und im ganzen Mund langanhaltend.