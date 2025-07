Sundowner sind schon eine feine Sache – Cocktails, die den Abend recht relaxed einläuten und ein wenig etwas von Urlaubsfeeling haben. Zwei Rezepte dazu mit Whisky (Maker’s Mark und Laphroaig) hat uns Suntory Global Spirits gesendet, und wir möchten diese gerne mit Ihnen vor dem Wochenende teilen.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sundowner-Vibes mit Suntory Global Spirits

Frankfurt am Main, 25. Juli 2025 – Ob auf den sonnenverwöhnten Inseln von Mykonos und Ibiza, in den lebendigen Bars von Tulum oder bei einem ruhigen Abend an der Küste von Sydney – die hochwertigen Spirituosen von Suntory Global Spirits verleihen jedem Moment einen Hauch von Luxus und Stil. Ein Sundowner wird zum Symbol für den perfekten Übergang von Tag zu Nacht – eine Einladung, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und den Augenblick in Ruhe zu genießen. Wenn die letzten Sonnenstrahlen den Himmel in sanfte Farben tauchen, ist ein perfekt gemixter Cocktail der ideale Begleiter, der das Urlaubsgefühl direkt ins Glas bringt. Was könnte mehr nach Sonne, Strand und purem Genuss schmecken?

Maker’s Mark Sunset Smash

Für den perfekten Sundowner mit Maker‘s Mark eignet sich ein Cocktail, der die sanften Aromen des Bourbon mit fruchtigen Noten kombiniert. Der Maker‘s Mark Sunset Smash bietet eine perfekte Mischung aus frischem Obst und dem einzigartigen Geschmack von Maker’s Mark.

Zutaten:

50 ml Maker‘s Mark Bourbon

30 ml frischer Zitronensaft

15 ml Ahornsirup (oder Zuckersirup)

3-4 frische Brombeeren

Eiswürfel

60 ml Soda Wasser

Ein Zweig frische Minze (zum Garnieren)

Eine Zitronenscheibe (zum Garnieren)

Zubereitung:

In einem Shaker die frischen Brombeeren und Ahornsirup leicht zerdrücken. Maker‘s Mark Bourbon und frischen Zitronensaft hinzufügen. Eiswürfel in den Shaker geben und kräftig schütteln. Den Cocktail durch ein Sieb in ein Glas mit frischen Eiswürfeln abseihen. Mit Soda Wasser auffüllen und vorsichtig umrühren. Mit einer Zitronenscheibe und einem Zweig Minze garnieren.

Laphroaig Sour

Der Laphroaig Sour bietet das rauchige Aroma des Laphroaig 10 Year Old, während er wunderbar mit der frischen Zitrusnote harmoniert. Die samtige Textur, die das Eiweiß verleiht, vereint die Balance zwischen süß und sauer dabei ideal. Ein charakterstarker Drink, der jeden Sonnenuntergang perfekt abrundet.

Zutaten:

50 ml Laphroaig 10 Year Old

25 ml frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup

1 Eiweiß (optional für mehr Schaum)

Eiswürfel

Zitronenzeste (zum Garnieren)

Zubereitung: