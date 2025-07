Pernod Ricard verkauft die Marken Clontarf und Knappogue Castle an Cobblestone Brands aus Dublin

Haben wir gestern darüber berichtet, dass Pernod Ricard in Indien den heimischen Whisky Imperial Blue an Tilaknagar Industries verkauft hat, so geht der Abverkauf von Marken, die nicht mehr in die Strategie des Konzerns passen, mit zwei Verkäufen in Irland weiter: Dort hat man sich nach einem Artikel von Global Drinks Intel von den Marken Clontarf und Knappogue Castle getrennt und diese an das Dubliner Unternehmen Cobblestone Brands verkauft. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

Auch in Irland scheint man sich von den weniger wachstumsfähigen Marken zu trennen, wie das Statement von Nodjame Fouad, CEO der irischen Division von Pernod Ricard, vermuten lässt:

“This divestment aligns with our business strategy to focus on our core Irish whiskey portfolio and accelerate growth in key areas. We are confident that Cobblestone Brands will further develop and expand their market presence, and we extend our best wishes for their future success.”

Cobblestone Brands ist ein Unternehmen, das dem Gründer von Glendalough Whiskey gehört (der Whiskey ist aber nicht mehr im Besitz von Brian Fagan, sondern wurde von ihm an Mark Anthony Brands International verkauft). Trotz der mittelfristigen Probleme der irischen Whiskeyindustrie ist er auf längere Sicht überzeugt davon, dass sich der Kauf rechnen wird: