Neues von Tilo Schnabel, bekannt als unabhängiger Abfüller The Caskhound: Mit dem 4. Kapitel in der The Great Sherry Xperience stellt er einen Whisky vor, der nach vier Jahren in einem PX-Fass nochmals 18 Monate in einem Oloroso Quarter Cask nachreifen konnte – und der so eine Menge Sherryaromen verspricht.

Aber lassen wir Tilo Schnabel selbst erzählen:

THE CASKHOUND präsentiert: THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE – Chapter 4

Ein facettenreiches Duett legendärer „Sherry Maturation“-Klassiker

Tilo Schnabels limitierte Abfüllungsserie THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE geht in die vierte Runde. Das neueste Kapitel weiß durch die gelungene Kombination der Fasseinflüsse zweier wahrer „Sherry Classics“ zu begeistern: nach vierjähriger Reifung im Vintage Pedro Ximénez Fass sorgt die anschließende 18-monatige Nachreifung in einem speziell angefertigten Oloroso Quarter Cask für besonders intensiven Genuss. Freuen Sie sich daher auf ein besonders geschmackvolles Kapitel unseres Whisky-Abenteuers, das Sie ab dem 2. August 2022 bei ausgesuchten Fachhändlern erwartet.

In 6 Stationen durch die aufregende Welt der Sherry-Fass-Reifung

Mit den sechs Stationen der THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE präsentieren THE CASKHOUND in Zusammenarbeit mit dem SPANISH WHISKY CLUB das volle Spektrum der Nachreifung in unter-schiedlichen Sherry Casks. Ein Single Malt Whisky der spanischen Brennerei LIBER fungiert dabei als Ausgangsbasis. Der junge Malt aus dem Herzen Andalusiens reifte erst 4 Jahre in zwei großen, etwa 30 Jahre alten Pedro Ximénez Sherry Fässern, bevor man ihn auf sechs besondere Quarter Casks aufteilte. Diese enthielten zuvor verschiedene Sherrysorten wie Moscatel, Oloroso, Palo Cortado, Pedro Ximénez, Amontillado und Pajarete. Die anschließende Nachreifung in den von CASKNOLIA hand-gefertigten 125-Liter-Fässern dauert mindestens ein Jahr. Die Größe der Quarter Casks begünstigt dabei einen intensiveren Einfluss der jeweiligen Sherryaromen des Fasses auf das Ausgangsdestillat.

Die 6 verschiedenen „Chapter“ (Kapitel) der SHERRY CASK XPERIENCE werden im Abstand von etwa 2 Monaten abgefüllt. Kapitel 1 genoss somit ein 12-monatiges Finish, Kapitel 4 verbrachte bereits eineinhalb Jahre im Quarter Cask, und bei Kapitel 6 werden fast 2 Jahre zwischen Beginn der Nachreifung und Abfüllung liegen. Bei den sechs Abfüllungen gibt es keine vordefinierte Reihenfolge – einzig der Nachreifungsgrad des jeweiligen Whiskys entscheidet darüber, was zu welchem Zeitpunkt abgefüllt wird. Chapter 6, die letzte Abfüllung der Serie, wird voraussichtlich im Dezember 2022 erscheinen.

THE GREAT SHERRY CASK XPERIENCE – Chapter 4

Spanish Single Malt Whisky • 5 Jahre alt (07.2016/06.2022) • 54,6 % ABV

First Fill Vintage Pedro Ximénez Sherry Cask Matured +

18-monatiges Finish im First Fill Oloroso Quarter Cask,

Auflage 248 Flaschen (0,5 l) à 54,90 Euro (UVP)

Im Chapter 4 der flüssigen Erlebnisreise begegnen wir einem weiteren Klassiker der Sherry Welt: Oloroso. Der Name leitet sich vom spanischen Adjektiv „oloroso“ = „duftend“ ab, was bereits auf den intensiven Geruch des Sherrys hinweist. Vom Prinzip her ein während seiner Lagerung stärker oxidierter Fino Sherry, verfügt der Oloroso über ein eindrucksvolles Bouquet an Aromen: Nüsse, Vanille, Karamell, dunkle reife Früchte, Gewürze, Eichenholz … Fässer dieser kräftigen, trockenen Sherry-Sorte finden seit Jahrzehnten in der globalen Whiskywelt Verwendung bei Reifung und Finish von unterschiedlichstem Whisk(e)y. Im Chapter 4 zeigt sich nun die weiche, intensive Süße und Fruchtigkeit der Reifung in PX Casks in perfekter Balance mit der nussig-trockenen Würze des Finishs im Oloroso Quarter Cask – eine volle aromatische Breitseite, deren feine Nuancen und facettenreiche Tiefe man sich nicht entgehen lassen sollte … Tilo Schnable AKA The Caskhound

