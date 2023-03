Eine Neuheit für den deutschen Markt, entwickelt von Douglas Laing gemeinsam mit dem Bremer Spirituosen Contor, ist die Epicurean Amarone Finish Limited Edition – die siebte Abfüllung in der „Wood Series“. Sie wird schon demnächst im Fachhandel erhältlich sein und dort voraussichtlich um die 65 Euro kosten.

Hier alle Infos zur mit 48,0% vol. abgefüllten Neuheit:

The Epicurean bringt eine Amarone-Finish-Edition seiner einzigartigen „Wood Series“-Reihe auf den Markt

Bremen, 9. März 2023. Douglas Laing & Co., der angesehene Destillateur, Blender und Abfüller, hat zusammen mit dem Bremer Spirituosen Contor eine neue Edition des The Epicurean Wood Series auf den deutschen Markt gebracht. Dabei handelt es sich um einen Lowland Malt Scotch Whisky, der in einem Amarone Wine Cask veredelt wurde.

Die siebte Single Cask-Abfüllung der „Wood Series“ Kollektion wird mit einem Alkoholgehalt von 48% angeboten und wird weder gefärbt noch kaltfiltriert. Die innovative Reihe umfasst bereits ein Tawny Port Finish und ein White Port Finish und soll das Aroma des Whiskys während des gesamten Herstellungsprozesses betonen. Die jüngste Ausgabe wird als „vollmundig mit Noten von dunkler Schokolade, reifen Kirschen und einer sensationellen Würze“ beschrieben.

Der Lowland Malt Scotch Whisky für diese limitierte Edition wird zuerst in amerikanischen Eichenfässern gereift, bevor er für eine zweite Reifung von zwei Jahren in ein einzelnes, handverlesenes Amarone-Fass umgefüllt wird. Das Amarone-Fass stammt aus der renommierten italienischen Region Valpolicella, die für ihre hochwertige Amarone-Weinproduktion bekannt ist.

Scott Morrison, der Brand Manager von The Epicurean, kommentierte:

„Unser Ethos bei The Epicurean ist der Genuss der feinen Dinge des Lebens, und genau das verkörpert unsere innovative Wood Series. Mit diesem Amarone-Finish ist das Ergebnis eine ausgewogene Verbindung von Fass- und Whisycharakter – wir sind von dem Ergebnis begeistert.“

Die Epicurean Amarone Finish Limited Edition wird in einer hochwertigen Geschenkverpackung angeboten und wird voraussichtlich für €65,00 im guten Fachhandel erhältlich sein.

Über DOUGLAS LAING:

Vor über 70 Jahren gegründet, gehört das Familienunternehmen Douglas Laing & Co. heute zu den führenden Whisky-Herstellern Schottlands und versorgt die Welt mit ausgezeichneten Scotch Whiskys mit einem besonderen Fokus auf Single Cask Single Malts sowie Small Batch Malt Scotch Whiskys. Das Unternehmen wurde 1948 von Fred Douglas Laing gegründet und befindet sich noch heute im Besitz der Familie Laing. Die Unternehmensleitung teilen sich der Vorsitzende Fred Laing Jr., Chris Leggat als CEO und Cara Laing als Head of Whisky. Die Firmenphilosophie folgt stets dem Ziel, den Whisky nicht zu verfälschen und deshalb mit relativ hohem Alkoholgehalt und rigoros ohne Kältefiltration abzufüllen. Das Herzstück sind die „Remarkable Regional Malts“, eine Markenfamilie, zu welcher die Abfüllungen Big Peat (Islay), Timorous Beastie (Highlands), The Epicurean (Lowlands), Rock Island (Islands), The Gauldrons (Campbeltown) sowie Scallywag (Speyside) gehören. Zudem ist die Familie Laing auch besonders stolz auf die hauseigenen Premium Single Casks-Abfüllungen wie Provenance, Old Particular und Xtra Old Particular (XOP) sowie die Whiskys der eigenen Whiskybrennerei Strathearn.

www.douglaslaing.com

Facebook: https://www.facebook.com/douglaslaingwhisky

Instagram: @theepicureanwhisky

Über das Bremer Spirituosen Contor:

Die Bremer Spirituosen Contor GmbH wurde 1994 als Tochterunternehmen der GES Großeinkaufsring des Süßwaren- und Getränkehandels e. g. gegründet. Als Zwischenhändler von Spirituosen, Champagner, Sekt und Wein sowie Generalimporteur von internationalen Premiumspirituosen in Deutschland beschäftigt das Unternehmen rund 130 Mitarbeiter am Hauptsitz in Bremen. In den Jahren 2014, 2016, 2017 und 2018 wurde das Bremer Spirituosen Contor beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb (ISW) für seine Exklusivmarken als „Importeur des Jahres“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Bremer Spirituosen Contor unterwww.bremerspirituosencontor.de

Facebook: @BremerSpirituosenContor

Instagram: @bremerspirituosencontor