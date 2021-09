The Glenturret Distillery stellt diesjährige Range ihrer Single Malts vor

The Glenturret Distillery präsentiert in diesem Monat ihr neues Single-Malt-Sortiment. Nachdem sie vor fast genau einem Jahr ihr völlig neu überarbeiteten Portfolio vorstellten (wir berichteten), gab es für die Brennerei laut John Laurie, Managing Director bei The Glenturret, zwei Möglichkeiten. Zum einen hätte die Destillerie auf die Fähigkeiten ihres Whisky Makers vertrauen können, dass dieser mit anderen Fässern das Geschmacksprofil des letzten Jahres reproduziert. Oder „jedes Jahr ein anderes Sortiment zu kreieren, mit subtilen Variationen, die der Whisky-Liebhaber entdecken kann.“

Die Entscheidung fiel auf die zweite Möglichkeit, und so sieht die 2021er Range nur auf den ersten Blick aus wie die letztjährige Maiden Release. Und auch in diesem Jahr besteht das Portfolio aus Glenturret Triple Wood (44% Vol.), 10 Year Old Peat Smoked (50% Vol.), 12 Year Old (46% Vol.), 15 Year Old (53% Vol.), 25 Year Old (44,3% Vol.) und dem 30 Year Old (41,6% Vol.). Die Abfüllungen sind ab sofort im Online-Shop der Brennerei und im Fachhandel erhältlich.