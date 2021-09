Neu: The Lakes Distillery Bal Masque

The Lakes Distillery veröffentlicht eine neue Abfüllung in ihrer Whiskymaker’s Editions series. The Lakes Distillery Bal Masque soll an das „Geheimnis und die Verführung eines Maskenballs“ erinnern. Der Whisky reifte hauptsächlich in französischer Eiche, die laut Destillerie schwieriger zu verarbeiten ist als amerikanische und spanische Eiche. Abgefüllt mit 54% Vol., ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung, bietet Bal Masque Noten der Früchte eines Obstgartens, Armomen süßer Gewürze, Rosinen, Vanille und Muskatnuss, zusammen mit einem Hauch von gerösteten Mandeln und Weihrauch.

The Lakes Distillery Whiskymaker’s Editions Bal Masque ist auf der Website der Destillerie und in ganz Großbritannien erhältlich und erscheint mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von £ 70 (ca. 80 €). Auf einer Extra-Seite führt die Brennereien verschiedene stationäre und Online-Händler auf.