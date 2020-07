TSB: Kurzes Interview mit Anthony Wills, Gründer und Managing Director von Kilchoman

Nach dem erstmaligen Erscheinen nachfolgend besprochenen Artikels in der Printausgabe von The Spirits Business im März dieses Jahres, hat die Redaktion nun das Interview mit dem Gründer und Managing Director der Islay-Destillerie Kilchoman, Anthony Wills, online gestellt. In sechs Fragen widmet man sich Themen wie dem neuen Besucherzentrum, dem Whiskytourismus (man merkt dabei, dass das Interview vor dem britischen Lockdown geführt wurde) und seinen persönlichen Werdegang. Hier die erste Frage und Antwort aus dem Interview:

I spent about 15 years in the wine trade in London. Then in 1995, we, as a family, moved to Scotland. I started my own independent bottling business in 1996. It was just as the independent bottlers and single cask people were making a mark for themselves that I saw that the opportunity for building a distillery was just about right. So I drafted our first business plan. We managed to get up and running in 2005.