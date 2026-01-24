TTB-Neuheit: Bowmore „Snarkitecture“ 20yo Oak Voyage

Eine recht interessante kommende Abfüllung von Bowmore wollen wir Ihnen, trotz des Wochenendes, nicht vorenthalten: Den Bowmore Snarkitecture 20yo Oak Voyage, abgefüllt mit 50,8% vol. Alkoholstärke – Edition 1, wie auf den Etikett zu lesen sein wird.

Zunächst einmal: wer oder was ist „Snarkitecture„? Snakitecture ist ein in New York ansässiges Design- und Kollaborationsstudio, das 2008 von dem Künstler Daniel Arsham und dem Architekten Alex Mustonen gegründet wurde. Sein Motto: Architektur Dinge tun zu lassen, die eigentlich nicht Aufgabe der Architektur sind. Das wird wohl in Sachen Bowmore eine Kollaboration bedeuten, die sich wahrscheinlich auf den Geschmack mehr erstreckt als auf das Design (das kann man allerdings aus den Bildern, die wir in de us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, nicht wirklich ablesen). Das Motto „Oak Voyage“ deutet ebenfalls darauf hin, dass man sich bei der Abfüllung auf den Geschmack konzentriert.

Wenig Klarheit also, und wir hoffen, dass wir abseits der genannten Hard Facts in Bälde von Bowmore mehr zum Bowmore Snarkitecture 20yo Oak Voyage aus der Captivo Collection (ein Begriff, den sich Bowmore im Frühsommer 2025 hat eintragen lassen, und zwar in UK und anderen Ländern) erfahren werden.

Hier jedenfalls die Skizzen aus der Datenbank: