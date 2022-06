TTB-Neuheiten: Aberfeldy Exceptional Cask 25yo, 19yo und 17yo

Die Destillerie Aberfeldy wird uns in absehbarer Zeit wohl mit drei neuen Abfüllungen aus der Serie „Exceptional Cask“ erfreuen – zumindest dann, wenn man sich an den Einträgen der us-amerikanischen TTB-Datenbank orientiert, in der alle Whiskys vor dem Erscheinen in den USA registriert werden müssen. Die beiden jüngeren sind Einzelfassabfüllungen, es kann daher durchaus sein, dass sie tatsächlich nur für die USA vorgesehen sind, der Aberfeldy Exceptional Cask 25yo allerdings ist eine Small Batch Abfüllung mit einer größeren Flaschenanzahl; er wird wohl weltweit in den Handel kommen.

Gehen wir sie einmal der Reihe nach durch: Der Aberfeldy Exceptional Cask 17yo hat ein Finish für 1 Jahr und 8 Monate in einem Mizunara Cask, also einem Fass aus japanischer Eiche, erhalten, bevor er im April dieses Jahres mit 58,1% vol abgefüllt wurde. Von ihm gibt es 234 Flaschen, wohl leider nur für die USA. So sehen die Etiketten aus:

Nicht anders in Bezug auf seine Verfügbarkeit bei uns wird es um den Aberfeldy Exceptional Cask 19yo stehen. Sein Finish erfolgte in Madeira Casks, er wurde am 7. April mit 52,6% vol. abgefüllt. 264 Flaschen werden in den Handel kommen, und so sehen die Etiketten aus:

Last, but not least, der Aberfeldy Exceptional Cask 25yo. Bei ihm handelt es sich um ein Sall Batch Release mit 2004 Flaschen, abgefüllt mit 43% vol. – also prädestiniert dafür, weltweit in ausgesuchten Märkten zu erscheinen. Er konnte neun Jahre lang in Oloroso Sherry Casks nachreifen, bevor er in diesem Jahr, also 2022, abgefüllt wurde. Auch hier haben wir die Etiketten für Sie: