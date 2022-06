Moneycontrol.com: Interview mit Paul John über indischen Whisky und seine Zukunft am internationalen Markt

Wenn man an indischen Whisky denkt, so fallen einem zunächst einmal zwei Marken ein: Amrut, als Pionier des indischen Whiskys am Weltmarkt, und Paul John, der mittlerweile bestens etablierte Whisky aus Goa. Aber in der letzten Zeit bewegen sich immer mehr indische Marken am internationalen Parkett und das Angebot wird vielfältiger.

Nicht nur mit Freude sieht Paul John , Gründer der nach ihm benannten Whiskymarke, diese Entwicklung. Seine Befürchtung ist, dass mit der wachsenden Anzahl an indischen Playern am globalen Markt der Respekt, dem man dem indischen Whisky in der Whiskyszene entgegenbringt, verwässert werden könnte. Im Interview auf Moneycontrol.com spricht er unter anderem auch über die Beteiligung des US-Konzerns Sazerac an Paul John Whisky, und was diese Beteiligung für die Marke bedeutet:

Paul John is one of the few Indian alcobev companies to attract foreign investment. How has having Sazerac on your side helped?

The liquor business is very capital-intensive, especially in the initial stages. That’s why I decided to get in a private equity fund and that’s how Gaja Capital came in. They helped me change the culture of the organisation and introduced several processes. We had a very good run with them. By the time Sazerac came into the picture, we had realised that it would be more beneficial if we got a strategic investor. I had done all I could, and we were aspiring to go international. So, that was a whole new ball game, and Sazerac has helped us gain access to a wider distribution network, tap into their technical know-how, and we have a lot more casks to choose from.