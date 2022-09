TTB-Neuheiten: Talisker 30yo 2022, Lochlea Fallow Edition

Zwei Neuheiten aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir an diesem Sonntag für Sie gefunden: beide werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland erhältlich sein.

Beginnen wir doch mit dem Talisker 30yo von der Insel Skye. Diese seit 2006 nahezu jährlich erscheinende Sonderausgabe ist in der 2022 Edition mit 49,6% vol. abgefüllt und auf 3195 Flaschen limitiert. Süßer Rauch und spitze Pfeffrigkeit sollen den Charakter dieser Abfüllung prägen. Hier die Etiketten des Talisker 30yo 2022 Edition:

Abfüllung Nummer 2 stammt aus einer deutlich weiter im Süden gelegenen, weitaus kleineren und wesentlich jüngeren Brennerei: Lochlea. Das Team um den ehemaligen Distillery Manager von Laphroaig, John Campbell, bringt nun in der First Crop-Serie die neue Fallow Edition (Fallow bedeutet auf Deutsch Brache, also der brachliegende Boden nach der Ernte) heraus, ein in 1st-Fill Oloroso Casks gereifter Whisky ohne Farbstoffe und KJühlfiltration. Abgefüllt ist der Lochlea Fallow Edition mit 46% vol. – hier die Etiketten: