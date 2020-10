Video: Ralfy verkostet Arran 18yo (Review #846)

Als die Destillerie Arran vor einiger Zeit ihr Packaging umstellte, wurde auch ein wenig an der Linie herumgeschraubt, und dabei wurden auch manche Klassiker wie der Arran 18yo leicht verändert. Nicht immer sind solche Veränderungen eine Verbesserung, aber der Konsens unter vielen Whiskyfreunden war damals, dass der ohnehin schon sehr gute Arran 18yo noch besser geworden war und einen Pflock im Territorium der Sherrywhiskys dieses Alters einschlagen konnte.

Wie sieht das Ralfy, der diesmal in seiner Videoverkostung den Arran 18yo auf seinem Fass in seiner Verkostungshütte stehen hat? Offensichtlich genau so, denn er gibt dem Whisky in seiner 19 Minuten langen Verkostung 90 Punkte. Nebenbei gibt es ein wenig (verdiente) Prügel für austauschbare Marketingphrasen (bei denen sich Arran nie bedient hat) und jede Menge Hintergrund-Infos. Viel Vergnügen mit dem Video hier oder auf Youtube.