Video: Ralfy verkostet Arran 21yo (Review #857)

In seinem letzten Verkostungsvideo vor Weihnachten geht es bei Ralfy um den Isle of Arran 21yo aus der Lochranza Destillery. Dort hat man ja eine sehr breite Range an alterslosen Whiskys mit verschiedenen Fassfinishes und solchen mit Altersangabe – beginnend beim Arran 10yo bis hin zum Arran 21yo.

Schon der Arran 18yo weiß viele Whiskyfreunde zu begeistern, und so ist es kein Wunder, dass der Arran 21yo bei Ralfy exzellent bewertet wird: Satte 91 Punkte vergibt Ralfy, was in seinem Punkteschema eine ausgesprochen enthusiastische Bewertung ist.

Was Ralfy an ihm mag und sonst allerlei Wissenswertes erfahren sie in dem etwas längeren Video, das diesmal fast eine halbe Stunde dauert – obenstehend oder auf Youtube.