Video: Ralfy verkostet Glenlivet 12yo Signatory (Review #825)

Natürlich gibt es heute, am Dienstag, auch eine neue Videoverkostung von Ralfy Mitchell, der diesmal in seiner Verkostungsecke auf der Isle of Man einen Glenlivet 12yo verkostet – allerdings nicht hauptsächlich den Standard, der nach einer Zeit ohne ihn und einem No Age Statement als Ersatz, jetzt wieder im Handel ist. Bei Ralfy geht es zunächst um einen zwölfjährigen Glenlivet von Signatory aus der Unchillfiltered Collection. Das bedeutet, dass er mit 46% abgefüllt und weder gefärbt noch kühlfiltriert ist (auf die beiden letzten Attribute kann man sich bei unabhängig abgefüllten Single Malts in der Regel immer verlassen). Dann aber verkostet Ralfy auch noch das offizielle Bottling dazu, vergleicht die beiden und am Ende vermischt er sie sogar.

Wie schneidet der Glenlivet von Signatory bei Ralfy ab? Mit 88 Punkten sehr gut. Und der offizielle Glenlivet? Er bekommt keine eigene Punktewertung, von Ralfys Beschreibung her aber ist er ebenfalls ein schöner, gut trinkbarer Whisky.

Interessant, diese beiden Whiskys im Vergleich und im Zusammenspiel zu sehen. Das Video (obenstehend oder auf Youtube) dauert diesmal fast 20 Minuten – und wir wünschen viel Vergnügen dabei.