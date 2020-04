Video: Ralfy verkostet Oban 14yo (Review #822)

Der Dienstag beginnt bei uns in der Regel mit dem neuesten Video von Ralfy, der auf der Isle of Man seit Jahren diverseste Whiskys verkostet und sich auf Youtube eine große Fangemeinde geschaffen hat. Das hat er unter anderem auch mit seinem großen Wissen rund um Whisky erreicht, zusätzlich zu den sehr präzisen und nachvollziehbaren Beschreibungen der verkosteten Whiskys.

In letzter Zeit widmet sich Ralfy vermehrt wieder den Standards, also den bekanntesten Abfüllungen aus den Brennereien, die durch große Verfügbarkeit und einen guten Preis für viele den Einstieg in die Leidenschaft für das Wasser des Lebens gebildet haben, und die danach neben den besonderen Abfüllungen und den unabhängigen Bottlings eher wieder in den Hintergrund rücken. Dabei haben viele dieser Standards durchaus ihre Qualitäten, sind unkompliziert und handwerklich meist erstklassig gemacht.

Der Oban 14yo, den Ralfy heute verkostet und den Papst Franziskus als „wahres Weihwasser“ bezeichnete, zählt für ihn aber nicht unbedingt zu den besten Standards, und mit 80 aus 100 Punkten vergibt er die niedrigste Wertung, für die er noch ein Video online stellt. Zu „schnapsig“ ist er für ihn, zu wenig differenziert und zu wenig differenziert.

Mehr über seine Erfahrung mit dem Oban 14yo können Sie obenstehend sehen, oder wie immer natürlich auch auf Youtube. Spannende 17 Minuten sind es allemal.