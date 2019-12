Video: The Port of Leith Distillery – The Story So Far

Über die geplante Port of Leith Distillery in Edinburgh haben wir schon mehrmals berichtet (eine Übersicht über alle Artikel dazu können Sie hier finden). Zusammen ergeben die Artikel einen schönen Überblick über das, was sich dort bis zum heutigen Datum getan hat.

Noch deutlicher und eindrucksvoller schafft das natürlich ein Video – und genau dieses Video haben die Leute hinter dem Unternehmen für die Port of Leith Distillery jetzt online gestellt: „The Port of Leith Distillery – The Story So Far“ stellt auf Vimeo und obenstehend bei uns in knapp acht Minuten die Geschichte und vor allem die Menschen hinter der Port of Leith Distillery vor, die das vertikale Destilleriedesign, wie es Mackmyra in Schweden vorzeigt, in die schottische Hauptstadt holen wird. Viel Vergnügen damit!