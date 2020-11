Video: Whiskyexperts Classics – „How to fix a cask“ mit Head Cooper Andy Moore, Loch Lomond

In unseren Sonntagsvideos zeigen wir hin und wieder auch einmal ein Video aus unserem eigenen Fundus, um es so vielleicht auch neueren Usern unserer Seite zugänglich zu machen. So auch heute – und wir haben uns dafür einen Besuch in der Destillerie (den Artikel finden Sie hier) und der Cooperage von Loch Lomond ausgesucht, wo wir im August des letzten Jahrs mit Head Cooper Andy Moore unterwegs waren, um ihn bei seiner Arbeit zu beobachten. Eine gute halbe Stunde begleiten wir den erfahrenen Cooper, und er erklärt uns dabei alle Stationen, die ein Fass bei einer Wiederaufbereitung in der Küferei durchläuft. Und das ist, dank seiner praktischen Demonstrationen, wirklich spannend und lehrreich zugleich.

Da schottische Englisch ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber schnell verständlich. Viel Vergnügen bei unserem Video – und später an diesem Sonntag dann mit den neuen Whiskyvideos der Woche von Vloggern aus dem deutschen Sprachraum, diesmal acht an der Zahl.