WA: Sechs wunderschön gelegene Destillerien, bei denen man auch übernachten kann

Für die Reisefreudigen unter uns ist der Artikel „6 Scenic Whisky Distilleries Where You Can Spend the Night“ eine wahre Fundgrube für schöne Reiseideen. Und dabei geht es im amerikanischen Whisky Advocate Magazin nicht nur um Brennereien in den USA.

Tipps gibt es für die folgenden Brennereien:

Die Lodge bei Blue Sky & High West – Utah

Bowmore – Islay

Journeyman Distillery – Three Oaks, Michigan

Tarnished Truth Distilling – Virginia Beach, Virginia

Marble Distillery – Carbondale, Colorado

Glenora Inn and Distillery – Nova Scotia, Canada

Zu jeder Destillerie gibt es eine kleine Beschreibung, Infos zur Umgebung und was das Besondere an der Lage ist, sowie Tipps für Zimmer und Übernachtungen. Dazu wird auch verraten, was man trinken sollte, um die Brennerei kennen zu lernen.

Und selbst wenn man nicht auf die Reise geht – die Gedanken tun es nach diesem Artikel auf jeden Fall…