The Whisky Exchange realsiert in London seine dritte Filiale

Der on- und offline Wein- und Spirituosenhändler The Whisky Exchange erweitert seine Präsenz in der britischen Hauptstadt London um eine weitere Filiale. Zu den Geschäften in Covent Garden und Fitzrovia kommt zum Ende des Monats eine weitere hinzu. Auf der Borough High Street, in der Nähe des Borough Markets, bietet The Whisky Exchange dann seinen Kunden in den neuen Räumlichkeiten eine weitere Shoppingmöglichkeit an. Mit mehr als 200qm wird diese neue Filiale auch die Größte sein.

Der Schwerpunkt des Shops auf der Borough High Street werden in Großbritannien hergestellte Spirituosen und Weine sein. Das geplante Sortiment soll etwa 2.500 Spirituosen und Weine umfassen. Ein Schwerpunkt im neuen Shop wird sein, die Kunden in die Geheimnisse der Destillation einzuführen. Dabei setzt The Whisky Exchange hierzu auch eine voll funktionierende Pot Still Brennanlage ein.

Der The Whiskey Exchange London Bridge Store wird Ende Januar zum ersten Mal in der 88 Borough High Street eröffnet. Die offizielle Auftaktveranstaltung ist dann am Donnerstag, dem 6. Februar.