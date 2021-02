Vorsicht, Falle! Whisky online kaufen in Großbritannien – der Post-Brexit-Ratgeber

Nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU sind die Zeiten für Whiskyfreunde am Kontinent andere geworden: War es bislang recht einfach, Whisky in UK zu kaufen und sich zusenden zu lassen, ist die Situation momentan eher unerfreulich. Jetzt von dort eine Sonderabfüllung oder bei uns nicht erhältliche Ausgaben zu kaufen kann entweder schwierig, teuer oder sogar unmöglich werden.

Dieser Artikel beschreibt die Punkte, die Sie seit dem Jahreswechsel VOR einem Whiskykauf in UK bedenken müssen, damit Sie nicht in die Preisfalle tappen, die der Brexit für Whiskyfreunde aufgestellt hat:

Die generelle Situation

Whisky aus dem Vereinigten Königreich zu importieren ist ab dem 1. Januar 2021 mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Man hat nämlich den Warenwert samt den Versandkosten zu versteuern, zwar erst ab einem gewissen Freiwert, der aber bereits mit einer Flasche Single Malt überschritten ist.

Bis 22 Euro wird nur die Alkoholsteuer verlangt (die beträgt grob geschätzt 4-5 Euro pro Flasche)

wird nur die Alkoholsteuer verlangt (die beträgt grob geschätzt 4-5 Euro pro Flasche) zwischen 22 und 150 Euro kommt dann die Einfuhrumsatzsteuer von 19% dazu (Österreich: 20%)

kommt dann die Einfuhrumsatzsteuer von 19% dazu (Österreich: 20%) ab 150 Euro wird zusätzlich zu allen anderen Kosten auch noch Zoll erhoben.

Die gute Nachricht: Der britische Händler sollte vom Verkaufspreis noch die britische Alkoholsteuer und die VAT abziehen, was zumindest die Einfuhrumsatzsteuer ausgleichen sollte und Einkäufe bis 150 Euro per se nicht verteuern sollte – die zweite schlechte Nachricht relativiert das aber.

Die erste schlechte Nachricht: Bei Auktionen ist das leider völlig anders; für den Gesetzgeber ist das nämlich ein Privatgeschäft, daher volle Einfuhrumsatzsteuer ohne Gegenrechnung der VAT!

Die zweite schlechte Nachricht: Auch die Zollformalitäten sind unter Umständen kostenpflichtig, und Zustelldienste wie z.B. DHL lassen sich den Mehraufwand und das Vorstrecken des Geldes auch bezahlen, was dann auch schon die Einkäufe unter 150 Euro wieder ordentlich verteuert.

Wie man es auch dreht und wendet: Einkauf in UK wird komplizierter. Und teils erheblich teurer.

Wem jetzt noch nicht komplett die Lust vergangen ist, in UK einzukaufen, der muss sich sich auch noch auf unterschiedliche Situation bei den verschiedenen Quellen einstellen:

Die großen und kleinen Händler

Viele Whiskyfreunde haben immer wieder einmal bei Uk-Händlern wie The Whisky Exchange oder Master of Malt Neuheiten oder Raritäten, die bei uns nicht zu erhalten waren, eingekauft. Die Preise lagen bis vor dem Brexit knapp über den Preisen in Deutschland, dazu kam noch der Versand.

Momentan, mit Stand Anfang Februar, kann man generell sagen, dass kein großer Händler zur Zeit in die EU liefert. Seit Jahresbeginn kündigt man auf den jeweiligen Webseiten an, dass man sich um eine praktikable Lösung bemühe, aber offensichtlich hat man noch keine gefunden. Bei kleinen Händlern mag es möglich sein, jemanden zu finden, der zum jetzigen Zeitpunkt in die EU versendet. Vor einer Bestellung raten wir auf jeden Fall, sich mit dem Shop in Verbindung zu setzen und die genauen Formalitäten abzuklären.

Die Distillery Shops

Hier ist es ganz unterschiedlich. Glengoyne zum Beispiel hat den Versand in die EU derweilen eingestellt, der Shop von Wolfburn ist vom Brexit völlig unberührt, bei Bruichladdich schlägt man auf die die Bestellung £10,50 auf und weist darauf hin, dass bei Bestellungen über 150 Pfund weitere Zollgebühren anfallen können. Auch hier ist momentan eine Kontaktaufnahme angeraten, bevor man bestellt.

Auktionshäuser

Nach unseren Informationen und zum Beispiel den Angaben auf whiskyauctioneer.com momentan das schwierigste Thema, da das als Privatgeschäft gesehen wird und keine VAT gegenverrechnet werden kann. Das bedeutet, dass die Kosten schnell enorm werden. Kleines Beispiel? Wir wissen von einer Sendung nach dem Gewinn einer Onlineauktion in Schottland. Der Warenwert 339 Pfund. Dazu kommen Versandkosten von 29 Pfund, die das Auktionshaus aufschlägt. Der Zoll nimmt noch einmal 190 Euro Einfuhrsteuer, der Versandleister 65 Euro für Handling und Abwicklung. Damit wurde aus einem Warenwert von 385 Euro nach Versand, Steuer und Handling eine Summe von 683 Euro. Wenn Sie also bei solchen Auktionen mitbieten, denken Sie bei Ihren Geboten die erheblichen Mehrkosten mit, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Unser Fazit:

Egal ob ein Whisky um 70 oder einer um 700 Euro: Wenn Sie momentan im Vereinigten Königreich kaufen und sich den Whisky nach Hause schicken lassen, wird es auf jeden Fall teurer, als Sie es bislang gewohnt waren. Bei Einkäufen ab 150 Euro wird es deutlich kostspieliger, bei Auktionen sollte man sehr genau überlegen, welche Summen man bieten will, damit der eventuelle Zuschlag nicht zum Schlag ins eigene Gesicht wird. Faustregel: Was Sie in Ihrem Heimatland bekommen können, ist mit fast absoluter Sicherheit in Summe billiger.

Ob sich diese für Whiskykäufer unerfreuliche Lage in nächster Zeit wieder verbessern wird, bleibt ungewiss. Es könnte sein, dass britische Händler dazu übergehen, die Last der Abwicklung auf die eigenen Schultern zu laden, denn der Wegfall der europäischen Kundschaft durch die harschen Preisnachteile, die diese momentan erleidet, wird nicht leicht zu verdauen sein und könnte ev. durch solche Services wie angesprochen gemindert werden. Tatsache bleibt aber, dass das ohnehin nicht günstige Einkaufsland UK teurer geworden ist – und komplizierter.

Und wie sind Ihre Erfahrungen?

Falls Sie seit dem 1. Januar 2021 Whisky in Großbritannien bestellt haben, posten Sie doch untenstehend einen Kommentar. Kennen Sie Shops, die noch in die EU liefern? Zu welchen Konditionen? Wie sieht es bei Destillerien aus? Welche Erfahrungen haben Sie bei Auktionen in UK gemacht? Im Namen unserer Leser Danke für Ihren Input!