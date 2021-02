PR: Oliver Recker verstärkt das BORCO Global Business Development Team

BORCO-MARKEN-IMPORT (das Unternehmen bringt Marken wie Dalmore oder Glengoyne nach Deutschland) holt sich personelle Verstärkung: Ab sofort wird Oliver Recker, von Unilever kommend, als Global Business Development Manager agieren und in dieser Funktion an Danny Gandert reporten. Mehr dazu in der nachfolgenden Presseaussendung.

Wir wünschen Oliver Recker viel Freude und Erfolg bei seinen neuen Aufgaben!

Stärkung des Exportgeschäfts: Oliver Recker verstärkt das BORCO Global Business Development Team

Hamburg, Februar 2021. Das Export-Vertriebsteam des hanseatischen Spirituosenunternehmens BORCO-MARKEN- IMPORT wird ab sofort von Oliver Recker als Global Business Development Manager ergänzt.

In dieser Funktion wird sich Herr Recker vornehmlich auf die Stärkung und den Ausbau des Exportgeschäfts der BORCO- Eigenmarken, darunter SIERRA Tequila, FINSBURY London Dry Gin, OLD PASCAS Rum und HELBING Kümmel, in Amerika und Afrika, im Mittleren Osten sowie im südlichen Europa konzentrieren. Zusätzlich zeichnet er verantwortlich für das globale Travel-Retail-Geschäft. Er berichtet an Danny Gandert, der seit dem 01. Januar 2021 als Head of Global Business Development das internationale Geschäft des Familienunternehmens leitet.

Oliver Recker

Danny Gandert freut sich über das neue Teammitglied:

„Herr Recker bringt dank leitender und international ausgerichteter Tätigkeiten in namhaften Unternehmen einen außerordentlichen Erfahrungsschatz mit. Er blickt auf vielseitige Positionen in der internationalen Hotellerie zurück und ist somit bestens in der globalen FMCG- und Gastronomiebranche vernetzt.“

Markus Kohrs-Lichte, BORCO CEO, ergänzt:

„Die Besetzung von Herrn Recker ist ein konsequenter Schritt in unserem Bestreben, das für uns sehr bedeutende Exportgeschäft noch strategischer, fokussierter und schlagkräftiger aufzustellen und weiter voranzutreiben. Herr Recker bringt dafür ein bemerkenswertes Profil mit und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Nach seiner Ausbildung als Hotelfachmann bekleidete Herr Recker verschiedene Positionen in der Hotellerie und war anschließend bei Unilever im globalen Konzept Development erfolgreich verantwortete

BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG, Hamburg

BORCO, mit Sitz in Hamburg, ist einer der größten deutschen und europäischen Produzenten und Vermarkter internationaler Top Spirituosen Marken. Das Portfolio des unabhängigen Familienunternehmens, darunter u. a. SIERRA Tequila, FINSBURY London Dry Gin, RUSSIAN STANDARD Vodka, YENI Rakı, DISARONNO und Champagne LANSON deckt fast alle wichtigen internationalen Segmente ab und ist in seiner Stärke und Geschlossenheit sicher einmalig. BORCO unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.borco.com.