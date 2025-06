Whisky im Bild: Die McConnell Distillery in Belfast

Wir haben Ihnen ja vorgestern die Bilder der Titanic Distillery in Belfast von usnerem Leser Kurt Rottenfußer gezeigt (sie finden diese hier). Heute sind wirm nach einem Ausflug in die Borders Distillery in Schottland (die Bilder sind hier zu sehen) wieder zurück in der nordirischen Hauptstadt, und zwar in der McConnell Distillery.

Diese liegt in einem ehemaligen Gefängnis (wie auf manchen Bildern erkennbar, auch eine Zelle wurde originalgetreu erhalten), nicht weit von der Titanic Distillery, und tatsächlich war sie beim Besitzer der Titanic Distillery in der engeren Wahl für den Standort seiner Brennerei. Gegründet hat Sie dann aber letztlich John Kelly, und sie wurde im vorigen Jahr erlffnet. Dementsprechend produziert sie noch keinen eigenen Whiskey, sondern sourct ihre Abfüllungen, wie so viele andere Destillerien, bei der Great Northern Distillery.

Kurt Rottenfußer hat uns wie üblich nicht nur die Bilder gesendet, sondern auch eine kleine Datensammlung, die wir den Bildern voranstellen. Wie immer vielen Dank dafür!

Die Daten: