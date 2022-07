In Deutschland gibt es ersten Abfüllungen der Serie bereits seit kurzem, jetzt sind sie auch in die Schweiz gelangt: Smuggler by Landi Buchrain ist der Importeur der Whisky of Voodoo – Serie für die Eidgenossenschaft und bringt nun Batch #1 – über den Sie hier im Detail nachlesen können:

Whisky of Voodoo jetzt auch in der Schweiz

Eine ganze Reihe von „Zaubertränken und Elixieren“, die begeistern und verführen – das ist unser Whisky of Voodoo!

Der Zeremonienmeister selbst hat die jahrhundertealte Kunst weiterentwickelt und Wege gefunden, die von ihm gebrauten Tränke so zu verzaubern, dass sie vor allem eines tun:

Sie schmecken wirklich beeindruckend!

Die Geheimnisse und Zutaten jeder einzelnen Abfüllung, ja sogar die Namen einiger Destillerien, in denen die Whiskys entstanden sind, bleiben geheim! Aber eines können wir Ihnen sagen: Jeder Tropfen Whisky wurde von den renommiertesten Brennereien Schottlands ausgewählt. Die Spirituosen reifen in einer Vielzahl von verschiedenen, maßgeschneiderten Fässern, um dem Zaubertrank einen hervorragenden Geschmack zu verleihen. Ob klassische Reifung (Bourbon, Sherry, Port, …) oder noch exotischere Abfüllungen wie in Wein- Cognac- oder Tequila-Fässern – jede dieser Editionen ist immer wieder einzigartig. Einige der Abfüllungen der Serie, die übrigens immer in einer kleinen Charge und in einer begrenzten Anzahl von Flaschen abgefüllt werden, stammen wiederholt aus der gleichen Brennerei, wurden aber unterschiedlich veredelt. Bei einigen Vertretern der Serie, nämlich dem „High Priest“ und dem „Bloody Sacrice“, wechseln nicht nur die Fasstypen, sondern auch die Destillerien, aus denen der Whisky stammt.

The Nailed Puppet Batch #1

Tormore 11yo lightly peated Speyside Single Malt Scotch Whisky, 52.6%vol

Matured in 1st and 2nd fill Bourbon Barrels (1610 bottles)

TheDancing Cultist Batch #1

Blair Athol 12yo Highland Single Malt Scotch Whisky, 50.5%vol,

Matured in 1st fill Red Wine Casks (1207 bottles)

Mask of Death Batch #1

Dailuaine 10yo Speyside Single Malt Whisky, 51%vol,

Matured in Virgin Oak and 1st fill Bourbon Barrels (1267 bottles)

The Bloody Sacriface Batch #1

Teaspooned Laphroaig 10yo (Williamson) blended Islay Malt Scotch Whisky peated, 49.1%vol,

Matured in 1st fill Amarone Barriques (526bottles)

Coven of Resurrection Batch #1

Cameronbridge 13yo Lowland Single Grain Scotch Whisky, 57.8%vol,

Matured in 1st fill Red Wine Casks (1793 bottles)

The Rusty Cauldron Batch #1

Caol Ila 11yo Islay Single Malt Scotch Whisky peated, 54%vol,

Matured in refill Sherry Buts, finished in 1st fill Lafite Wine Barriques (1251 bottles)

Ab sofort exclusiv erhältlich bei Smuggler by Landi Buchrain Schiltwaldstrasse 2, CH-6033 Buchrain

