Whiskyexperts wünscht Frohe Weihnachten!

Mit den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel liegen ruhigere und besinnlichere Tage vor uns. Das abgelaufene Jahr war wiederum kein einfaches, aber der Optimismus sollte uns allen nicht verloren gehen. Zusammenhalt und der Gedanke an das Gemeinsame sind die besten Mittel, auch nicht ganz so einfache Zeiten miteinander zu überstehen. Wir aus der Whiskyexperts-Redaktion wünschen Ihnen auf jeden Fall angenehme und ruhige Tage, ein frohes Weihnachtsfest, viel Gesundheit – und dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Natürlich sind wir von Whiskyexperts, wie schon in den acht Jahren unseres Bestehens, auch über die Feiertage und den Jahreswechsel für Sie da und werden nicht nur über die aktuellen Geschehnisse in der Whiskywelt berichten, wenn sie geschehen, sondern Sie auch mit einigen Features unterhalten.

Zum Beispiel schon am 24. Dezember. Da haben wir eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung für Sie vorbereitet, über die wir nur eines verraten können: Sie wird wahrhaft königlich.

Neugierig geworden? Dann schauen Sie am Freitag ab 10 Uhr bei uns vorbei. Und natürlich auch all die anderen Tage. Wir versorgen Sie täglich mit News und Infos.

In diesem Sinne: Genießen Sie die Feiertage – und natürlich auch einen guten Whisky!