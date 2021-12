Serge verkostet: Sieben Glenlivet – 12 bis 80 Jahre alt

Auch am Heiligen Abend ist Serge Valentin in Sachen Verkostung unterwegs – mit einer Vertikalverkostung von Glenlivet, der ikonischen Brennerei in der Speyside. Vom 12 Jahre alten Standard über einen 12 Jahre alten Glenlivet aus den 80er-Jahren bis hin zum Glenlivet 80yo, der im Jahr 1940 destilliert und in diesem Herbst der Öffentlichkeit präsentiert wurde (wir waren für Sie in Frankfurt dabei).

Sieben Abfüllungen sind es insgesamt, die Serge verkostet hat, und hier sind die Resultate in Tabellenform:

Abfüllung Punkte