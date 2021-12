Unser Weihnachtsgeschenk: Gewinnen Sie mit Whiskyexperts die kostbare GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage!

Die schönsten Weihnachtsgeschenke sind die, mit denen man nicht rechnet – und mit diesem hier haben Sie garantiert nicht gerechnet: Wir verlosen eine besondere und kostbare Rarität, den GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage, der mittlerweile am Sekundärmarkt zu Preisen von über 1000 Euro gehandelt wird.

Wie Sie zu diesem Ausnahmewhisky aus dem Oloroso-Sherry-Fass kommen? Sie müssen nur eine einfache Gewinnfrage beantworten und uns bis 16. Januar die richtige Antwort senden. Aber zuvor sollten Sie alles über diesen exklusiven Whisky erfahren – dann fällt die Antwort auf unsere Gewinnfrage auch leichter.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei dieser exklusiven Verlosung – und das tut auch jene Frau, die die Fässer für den GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage ausgewählt hat.

„Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück bei der Verlosung“ Dr. Rachel Barrie, Master Blender

GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Der GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage wurde von der Master Blenderin Dr. Rachel Barrie in Zusammenarbeit mit Matthew Vaughn, Produzent, Autor und Regisseur der KINGSMAN-Filmreihe, anlässlich der weltweiten Veröffentlichung von „The King’s Man“ im Jahr 2021 entwickelt.

Gereift in Oloroso-Sherry-Fässern mit einer abschließenden Reifung in Pedro Ximénez-Fässern aus Spanien, ist dieser neunundzwanzig Jahre alte Jahrgang reich an Sherry, charaktervoll und komplex, mit einem anhaltenden Abgang. Nur sechs der besten Fässer aus dem Jahr 1989, einem unserer exklusivsten Jahrgänge, wurden sorgfältig ausgewählt und miteinander verbunden, um einen außergewöhnlichen Charakter zu erhalten. Jede Flasche dieses Jahrgangs ist sorgfältig von Hand nummeriert, um seine Seltenheit widerzuspiegeln. Weltweit sind nur 3.052 Flaschen verfügbar.

Dieser außergewöhnliche Jahrgang ist genauso alt wie der Whisky in der ältesten Flasche von GlenDronach, die in der Brennerei aufbewahrt wird – ein 29 Jahre alter Whisky, der 1913, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, abgefüllt wurde. Diese seltene Flasche, die inzwischen über ein Jahrhundert alt ist, wurde der Brennerei geschenkt und bleibt als Zeichen des Respekts für die gefallenen Freunde ungeöffnet.

Die 1826 gegründete GlenDronach Distillery wird von Whisky-Kennern für ihre Hingabe an außergewöhnliches Handwerk und edle Sherryfässer verehrt – eine Verpflichtung, die seit fast zweihundert Jahren besteht.

TASTING NOTES

Nose:

Dunkle Feldbeeren und Pflaumenhaut auf einer Basis von aromatischen Bitterstoffen, in Sherry getränkter Walnuss und altem Leder. Moschus und

Zedernholz schwelen auf einem Schiefer- und Lehmboden.

Palate:

Dichte Herbstfrüchte verschmelzen mit Datteln, Feigen und Sirup und gehen über in schwarzen Wintertrüffel, Rosinen und Kakao.

Finish:

Brombeere, Tabakblätter und Dattelöl verweilen bis zum reichen, tiefen Abgang.

Farbe:

Mattes Kupfer

Alkoholvolumen:

50.1%

Nicht kühlgefiltert.

Natürliche, fassgelagerte Farbe.

Und so gewinnen Sie den GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: In welchem Jahr wurde die Destillerie Glendronach gegründet?

a. 1962

b. 1826

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Glendronach“!

Unter allen Einsendungen mit der Antwort auf die Gewinnfrage und dem richtigen Betreff, die uns bis 16. Januar 2022, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner/die Gewinnerin des Preises und geben sie/ihn am 17. Januar 2022 bekannt. Der Gewinn wird durch Whiskyexperts versendet. Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Glendronach“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 16. Januar 2022, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in wird am 17. Januar 2022 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts aus Österreich versendet.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team

Bitte genieße verantwortungsbewusst.

Glendronach ist eine eingetragene Marke. ©2021 Benriach. Alle Rechte vorbehalten.