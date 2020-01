Whiskyfun: Angus verkostet 4x Laphroaig aus 1993

Einleitend zu seinem heutigen Tasting schreibt Angus MacRaild, der – wie am Samstag schon üblich geworden – heute Serge Valentin auf Whiskyfun vertritt, dass er mit dem Tasting seine Hypothese überprüfen will, dass das Jahr 1993 nicht nur, wie in Fankreisen bekannt, für Bowmore ein gutes Jahr war, sondern generell für schottischen Whisky, was Qualität und Geschmack anbelangt.

In diesem Sinne widmet er sich heute vier Abfüllungen aus Laphroaig, alle mit dem Destillationsjahr 1993. Wird das – zugegebenermaßen wohl nicht ausreichend umfangreiche – Sample seine Vermutung unterstützen oder eher nicht? Schauen wir uns einmal die Ergebnisse der Verkostung an:

Laphroaig 12 yo 1993/2006 (46%, Chieftain’s, casks #8026/8028, hogsheads, 1218 bottles): 90 Punkte

Laphroaig 15 yo 1993/2008 (46%, Douglas Of Drumlanrig, cask #4598, refill hogshead, 150 bottles): 90 Punkte

Laphroaig 12 yo 1993/2005 (54.7%, Queen Of The Moorlands, 94 bottles): 92 Punkte

Laphroaig 12 yo 1993/2006 (57.4%, Signatory Vintage Cask Strength Collection, cask #3473, bourbon barrel, 199 bottles): 91 Punkte

Angus sieht sich bestätigt, und er vermeint auch eine Gemeinsamkeit der 93er auf Islay zu erkennen: Sowohl bei Bowmore als auch bei Laphroaig wären in diesem Jahrgang eher die fruchtigen Töne dominant.

Man bekommt irgendwie Lust, seine Hypothese genauer zu überprüfen… 😉