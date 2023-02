Whiskyfun: Angus verkostet acht alte (meist) wunderbare Glenlivet

Die Destillerie Glenlivet in der Speyside ist – eigentlich so wie Macallan – der Inbegriff der schottischen Whiskygeschichte, einst so berühmt und so besonders, dass viele andere Destillerien den Namenszusatz „Glenlivet“ in ihrem eigenen Namen tragen wollten. Heute ist sie eine der drei größten Brennereien Schottlands, und immer noch kommen von ihr außergewöhnliche und sehr gute Abfüllungen.

Was Angus MacRaild heute auf Serge’s Seite verkostet, sind gute Beispiele dafür, dass Glenlivet durch die Jahrzehnte immer wieder Besonderes in Flaschen füllen konnte. Die wenigsten von uns werden eine dieser Abfüllungen daheim haben, daher werden wir uns nur an den Beschreibungen delektieren können, vermutlich…

Hier die Wertungen der Verkostung in unserer tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte