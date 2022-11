Die Auswahl an Whiskys in Deutschland ist wieder etwas größer geworden: Whiskymax bringt als Importeur Dalgety, die neue Marke von Hannah Whisky Merchants Ltd., bei uns vor allem bekannt durch die Abfüllungsserie Lady of the Glen, in den heimischen Fachhandel. Den Start bilden vier Abfüllungen aus den Brennereien Craigellachie, Tamnavulin, Tormore und einer in diesem Falle öffentlichkeitsscheuen Islay-Brennerei.

Was es über die neue Marke Dalgety und die Premierenabfüllungen zu sagen gibt, hier nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax bringt Dalgety, die neue Marke von Hannah Whisky Merchants Ltd. (Lady of the Glen)

„Dalgety“ ist die neue Marke von Hannah Whisky Merchants Ltd., die den preisgekrönten Lady of the Glen und St. Bridget’s Kirk Small Batch Blend herstellt. Die neue Marke ist eine Hommage an Dalgety Bay, die Heimat von Hannah Whisky Merchants, wo alle Marken von einem kleinen 4-Personen-Team von Hand abgefüllt werden. Aus einem bestimmten Winkel, leuchten die Dalgety-Etiketten im Dunkeln und erinnern an den örtlichen Strand.

Direktor Gregor Hannah und Botschafter Paul McKendrick wählen die Fässer sorgfältig aus ihrem Portfolio aus, um einzigartige kleine Chargen von Single Malt Whisky für jede Dalgety-Neuheit herzustellen. Alle Abfüllungen wurden in seinem Warehouse in Dalgety Bay von Hand abgefüllt.

Tormore 11y. 50,5% Refill ex-sherry HHDs

Orange, Fudge, Brioche und Pekannuss

550fl.

87,90€

Craigellachie 12y. 49,9% Ex-first fill sherry HHD and HHD

Rohrzucker, gemischte Schale von Nelken und roten Kirschen

600fl.

89,90€

Islay 12y. 51,8% Ex-refill Sherry

Grüner Apfel, Kiefernharz, Zimtschnecke und frisches Popcorn

722fl.

89,90€

Tamnavulin 13y 51,9% Barrel and Virgin Oak

Frischer Ingwer, Melone, Nelken, Marmelade und geröstete Eiche

554fl.

89,90€