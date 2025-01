Und es geht Schlag auf Schlag: Nach der Ankündigung durch WHISKYMAX von gestern, neuer Vertriebspartner von Cooper’s Choice zu sein, informiert man uns heute darüber, für Deutschland auch den Vertrieb des unabhängigen Abfüllers DRÀM MÒR zu übernehmen.

Die Pressemitteilung informiert nicht nur darüber, sondern kündigt auch ein Tasting mit Kenny Macdonald, einem der Gründer von DRÀM MÒR, für morgen im Irish Cottage Pub Fürth an:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WHISKYMAX übernimmt den Deutschlandvertrieb von DRÀM MÒR

Nachdem Marcel Uhrig, Vertriebsleiter bei WHISKYMAX, gleich zu Beginn des neuen Jahres ankündigte, den Vertrieb der Single Cask Serie „Cooper’s Choice“ zu übernehmen, folgt bereits heute die nächste Pressemitteilung im Hinblick auf die Sortimentserweiterung des Importeurs aus Mainhausen:

Den jüngsten Neuzugang bei WHISKYMAX stellt der unabhängige Abfüller DRÀM MÒR dar. Gleich 7 neue Abfüllungen, die das Team um Viktorija und Kenny Macdonald kreiert haben, sind in Kürze auf dem deutschen Markt erhältlich.

„Wir haben den vergangenen Herbst und Winter intensiv genutzt, um uns nicht nur zu überlegen, auf welchen Säulen wir grundsätzlich unser Portfolio aufbauen möchten, sondern auch nicht minder intensive Gespräche mit Brennereien und unabhängigen Abfüllern geführt, die wir stärker auf dem deutschen Whiskymarkt positionieren möchten. Gerade bei unabhängigen Abfüllern gilt es mehr denn je, die sprichwörtliche Spreu vom Weizen zu trennen. Mit Dràm Mòr haben wir einen unabhängigen Abfüller gefunden, der hervorragend zu unserer Philosophie passt und wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit“,

stellt Uhrig fest.

Sobald die Abfüllungen in Deutschland eingetroffen sind, wird das Team um Whiskymax diese im Einzelnen vorstellen und sowohl Fachhandel und Gastronomie als auch interessierte Whiskyliebhaber über die gängigen Portale und via Social Media darüber informieren.



An dieser Stelle sei auch auf das erste Dràm Mòr-Whiskymax-Tasting hingewiesen – es findet am Freitag, dem 10.01.2025, um 17.30 Uhr im Irish Cottage Pub Fürth statt. Durch die Veranstaltung führt Kenny Macdonald, Mitgründer von Dràm Mòr, verkostet werden 5 Single Cask Whiskys:

https://www.irishcottagepub.com/event-details/dram-mor-whisky-tasting-mit-kenny-macdonald

Fachhändler und/oder Gastronomen, die gerne Dràm Mòr-Abfüllungen beziehen möchten, wenden Sie sich gern an das Vertriebsteam von Whiskymax – am besten per Mail an info@whiskymax.com.