Woodford Reserve: ein Klassiker neu gedacht

Von Brown-Forman haben wir ein interessantes Cocktail-Rezept mit ihrem Bourbon Woodford Reserve erhalten: den New Fashioned, eine modernisierte Version des Klassikers unter den Whiskycocktails. Das Rezept und zusätzliche Info zum Woodford Reserve finden Sie nachfolgend. Viel Spaß beim Nachmixen!

Alte und neue Klassiker – die Barwelt feiert einen Star unter den Cocktails

Im November steht ein Cocktailklassiker im Fokus der Barszene: der Old Fashioned. Ein Drink mit einer langen Geschichte, dessen Zukunft Woodford Reserve neu schreiben wird. Old Fashioned trifft auf New Fashioned und der Kentucky Bourbon Whiskey zeigt sich von einer neuen Seite.

Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon Whiskey – mehr als nur ein Bourbon

An Momente im Leben, in denen wir etwas Besonderes erlebt haben, erinnern wir uns noch lange. Das Besondere ist ebenso Teil der Woodford Reserve DNA, denn er ist mehr als ein einfacher Whiskey Genuss – mit über 200 Geschmacksnoten überrascht Woodford Reserve die Sinne und begeistert den Gaumen. Ob pur oder in einem Whiskey-Cocktail, Woodford Reserve hebt jeden Moment auf ein neues Niveau und lässt jeden Liebhaber von Premium-Whiskeys etwas wirklich Außergewöhnliches erleben.

Ein richtig guter Bourbon – das Geheimnis eines jeden Old Fashioned Cocktails.

Ein Drink mit viel Geschichte, der noch heute als schlichter Barklassiker für zeitlosen Whiskey Genuss bekannt ist. Herausragendes bewahren und leidenschaftlich nach neuer Exzellenz streben, ist die Philosophie von Woodford Reserve. Daher wurde die Old-Fashioned Week zum Anlass genommen, diese Ikone unter den Whiskey-Cocktails neu zu interpretieren. Während der Old Fashioned uns auf charmante Weise an Klasse und Stil erinnert, ist der New Fashioned ein leichterer und frischer Drink, der Bourbon Whiskey ins Tageslicht rückt und sich selbst ins Rampenlicht. Kreiert von Bartender Augusto Valentino aus dem Le Lion in Hamburg ist der Woodford Reserve New Fashioned ein Aperitif für die heutige Zeit. Denn die subtilen Aromen von Verjus, Ahornsirup und Angostura Bitters machen ihn zum perfekten Daytime Drink zum Ankommen und zum Zusammenkommen. Er vereint die geschmackliche Tiefe des Old Fashioned mit der Leichtigkeit eines Aperitifs und leitet somit eine neue Ära ein.

Der New Fashioned

4,5cl Woodford Reserve Bourbon

2cl Verjus, sorgt für eine lieblich angenehme Säure zur Balance

sorgt für eine lieblich angenehme Säure zur Balance 1cl Ahornsirup , für ein süßes, den Woodford Reserve unterstreichendes Aroma

, für ein süßes, den Woodford Reserve unterstreichendes Aroma 3 Spritzer Angostura Bitters, die unumgängliche Old Fashioned DNA

Das Ganze im Servierglas zusammengeben, kurz ohne Eis verrühren, dann Eiswürfel hinzufügen. Mit Soda aufgießen, noch einmal leicht verrühren und genießen. Die Orangenschale dient als Garnish.