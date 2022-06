3 min Video-Verkostung: Oban 12yo Diageo SR 2021

An Oban ist wohl niemand, der sich für Whisky interessiert, vorbeigekommen: Der Oban 14yo ist ein Klassiker, der mit Recht in der Reihe der Classic Malts von Diageo steht, und auch die Distillers‘ Edition findet mit jeder neuen Auflage Beachtung.

Der Oban 12yo aus den Diageo Special Releases 2021 tritt also gegen zwei etablierte Ausgaben an, die sich die Gunst des Publikums bereits erkämpft haben. Wie schlägt er sich? Wir erklären, warum dieser Oban zwar in der Nase ein kleiner Junge ist, aber danach trotzdem mit Kraft seine älteren Brüder schlägt.

Viel Vergnügen mit dem Video!